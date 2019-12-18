|
«У моего мужа часто спрашивают: «Как вы с ней живете?». Как переводчица стала астрологом
Источник материала: Tut.by
«Когда я в свое время определялась с будущей профессией, от журналистской карьеры меня отговорили мои родители. Они сказали, что после окончания вуза меня пошлют в какой-нибудь колхоз в Большие Чучевичи делать репортаж о коровах. В итоге я выбирала между психологией и иностранными языками. Любовь к английскому победила, и я окончила минский иняз», — рассказывает наша читательница Анастасия, приславшая свою историю на конкурс «Крутой поворот в карьере». Правда, в итоге свою жизнь она связала все-таки не с иностранными языками.
«Зарплаты учительницы после распределения хватало на полмесяца»
До 31 декабря вы еще можете прислать свою история на наш
— К третьему курсу я окончательно поняла: школа — не мое. Но я мужественно вернулась отрабатывать 2 года по распределению в провинциальную школу, где училась сама. Зарплаты хватало на полмесяца карманных расходов. К тому же государство сэкономило на подъемных для меня, потому что я жила с родителями. Как работалось в школе? Планы уроков по материалу российских учебников, но по белорусским планам часов из минобра. Самостоятельный поиск материала по английскому для шестилеток: интернета в 1999 еще не было. Ученики, которых нужно было заставлять учиться вопреки их желанию или натягивать им оценки из-за их медицинского диагноза. Третьегодники, которые совали вилки в розетки. Шестилетки, которые катались на канатах в неприспособленном для уроков помещении. Я была в тихом шоке, и у меня опускались руки. Это время работы в школе было очень тоскливым и безденежным.
Но мне удалось перераспределиться в Солигорский педагогический колледж преподавателем немецкого языка. Хотя моя мама до последнего не верила: считала это авантюрой. Переезд в Солигорск и работа преподавателем — неплохой поворот в карьере, но все равно не то, к чему можно было бы стремиться. Чуть больше творчества на уроках, чуть больше света в глазах учащихся. Зарплата была очень скромной, тем более на фоне зарплат в городе шахтеров. Спонсоров у меня не было, и когда ближе к концу отработки в колледже в очередной раз задержали зарплату, я решила уволиться.
Мне было 25, и я могла участвовать в программе Au-Pair. Я уехала гувернанткой в Германию на 1 год. Там подтянула немецкий язык, посмотрела на Гамбург, Эссен и соседние города Рурской области, Париж и Амстердам. Увидела, как живут европейцы, и вернулась назад.
В городе детства кроме школы работы для меня не было, поэтому я уехала в Минск.
«Устроилась в столичное бюро переводов — денег хватило на аренду квартиры и необходимые расходы»
Переводчиком в бюро переводов работать было тяжело: в интенсивном режиме по 8 часов перед старым мерцающим монитором компьютера. Сейчас я понимаю, что это было настоящей эксплуатацией. Денег хватало на аренду комнаты и самые необходимые расходы. Потом была фирма, занимавшаяся созданием программного обеспечения, где денег тоже хватало только на аренду, но уже квартиры на паях, и скромный уровень притязаний. Там работа была поинтересней: периодическое общение с носителями языка и больший коллектив.
Через какое-то время я снова сменила работу на более оплачиваемую. Меня пригласили на должность помощника руководителя в Представительство немецкой компании. Параллельно была работа в Почетном консульстве одного из ближневосточных государств в РБ.
В Представительстве я задержалась дольше всего, фактически на 9 лет, потому что случился замуж и декрет. После перерыва в неполные 2 года я снова вышла на работу. Своему тогдашнему коллективу я искренне благодарна за годы, проведенные вместе, за новые знания, опыт и человеческое общение.
«Дорога до работы и обратно занимала 3 часа в день»
После рождения дочки жизнь расставила приоритеты по-новому. Дорога до работы в промзоне Шабаны и обратно на другой конец города занимала 3 часа. Это очень утомляло и с детским садом было настоящей проблемой. Я мечтала найти работу в своем районе, желательно с большей зарплатой и какой-то перспективой профессионального роста, потому что на тогдашнем месте карьера не развивалась ни по вертикали, ни по горизонтали.
В 2013 году у меня появилась работа мечты. Представительство другой немецкой компании, работа с переводами, перепиской, устные переводы на переговорах, командировки по стране и иногда за границу, офис в центре города, зарплата, привязанная к курсу евро.
Но все не стоит на месте. Случаются кризисы, которые заставляют вырабатывать план «Б».
Сначала было хобби, которое заполнило все существующие пустоты в моей жизни. Потом было желание систематизировать свои знания и повышать свой уровень квалификации. Так случилась Высшая Школа Классической Астрологии в Москве и 3 года обучения, которое я оплачивала сама.
«Когда узнают, что я астролог, спрашивают у моего мужа: «Как вы с ней живете?»
Когда в январе 2019 почтальон принесла под роспись заказное письмо из Москвы, мой муж сказал: «Это, скорее всего, диплом моей жены из школы астрологии». «А как вы с ней живете?!», — испуганно спросила почтальон. Даже сейчас астрологов некоторые воспринимают как городских сумасшедших.
Я не страдаю раздвоением личности, но в каком-то отношении веду «двойную жизнь». В офисное время с 9 до 6 — я специалист ВЭД. В остальное время суток я — профессиональный астролог, а вернее — астрологиня, которая исследует жизнь на предмет наличия закономерностей, дает личные консультации и интервью на ТВ, пишет статьи об астрологии в белорусских изданиях простым языком для обычных людей. Чтобы ликвидировать у населения астрологическую безграмотность. Чтобы люди перестали считать астрологию сектой и мракобесием. Чтобы они не думали, что астрология ограничивается гороскопчиками на последних страницах журналов.
Моя группа поддержки — мой муж и мои родители, которые первыми читают мои статьи, выслушивают мои астрологические монологи и дают советы по финансовой и личной безопасности. В диалоге с ними я проверяю свои рабочие идеи.
Все уже опубликованные истории конкурса «Крутой поворот в карьере» можно найти
Мой совокупный доход увеличился. Доход я вкладываю в профессиональное развитие: книги, семинары, конференции, на которые приходится ездить заграницу (Россия, Украина, Прибалтика).
Сказать просто, что я довольна тем, чем занимаюсь, — не сказать ничего. Это знание сделало полной мою картину мира. Сейчас я использую все свои таланты: переводчика, астролога, психолога, консультанта, преподавателя, журналиста, писателя, предпринимателя и даже дизайнера. Я самостоятельно разрабатывала дизайн визиток и строила сайт, который уже работает несколько месяцев. В своей деятельности я не ограничена ничем, кроме закона. Назад не хочу, потому что я наконец-то живу своей жизнью.
На этом пути у меня иногда просто не было выбора, кроме движения вперёд. Мне было не страшно менять свою жизнь. Страшно было упускать возможности, которых больше никогда не будет.
Что касается перемен, они назревают и приходят сами — рано или поздно. Важно встречать их подготовленными. А те, кто творит перемены или даже просто знает о них заранее, их не боится. Главное — не изменять себе. Это совет на все времена. Однако все люди разные, поэтому совет может быть только индивидуальным. Если человек не решился на перемены, может быть, они ему не нужны?
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До 31 декабря вы еще можете прислать свою история на наш конкурс «Крутой поворот в карьере». Если вы когда-то резко меняли место работы и сферу деятельности, это...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)