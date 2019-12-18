«У моего мужа часто спрашивают: «Как вы с ней живете?». Как переводчица стала астрологом

Источник материала: Tut.by

«Когда я в свое время определялась с будущей профессией, от журналистской карьеры меня отговорили мои родители. Они сказали, что после окончания вуза меня пошлют в какой-нибудь колхоз в Большие Чучевичи делать репортаж о коровах. В итоге я выбирала между психологией и иностранными языками. Любовь к английскому победила, и я окончила минский иняз», — рассказывает наша читательница Анастасия, приславшая свою историю на конкурс «Крутой поворот в карьере». Правда, в итоге свою жизнь она связала все-таки не с иностранными языками.



Фото автора конкурсной истории

«Зарплаты учительницы после распределения хватало на полмесяца»

До 31 декабря вы еще можете прислать свою история на наш конкурс «Крутой поворот в карьере» . Если вы когда-то резко меняли место работы и сферу деятельности, это точно для вас! Напомним, что автор истории, за которую проголосуют читатели, получит приз — 300 рублей.

— К третьему курсу я окончательно поняла: школа — не мое. Но я мужественно вернулась отрабатывать 2 года по распределению в провинциальную школу, где училась сама. Зарплаты хватало на полмесяца карманных расходов. К тому же государство сэкономило на подъемных для меня, потому что я жила с родителями. Как работалось в школе? Планы уроков по материалу российских учебников, но по белорусским планам часов из минобра. Самостоятельный поиск материала по английскому для шестилеток: интернета в 1999 еще не было. Ученики, которых нужно было заставлять учиться вопреки их желанию или натягивать им оценки из-за их медицинского диагноза. Третьегодники, которые совали вилки в розетки. Шестилетки, которые катались на канатах в неприспособленном для уроков помещении. Я была в тихом шоке, и у меня опускались руки. Это время работы в школе было очень тоскливым и безденежным.

Но мне удалось перераспределиться в Солигорский педагогический колледж преподавателем немецкого языка. Хотя моя мама до последнего не верила: считала это авантюрой. Переезд в Солигорск и работа преподавателем — неплохой поворот в карьере, но все равно не то, к чему можно было бы стремиться. Чуть больше творчества на уроках, чуть больше света в глазах учащихся. Зарплата была очень скромной, тем более на фоне зарплат в городе шахтеров. Спонсоров у меня не было, и когда ближе к концу отработки в колледже в очередной раз задержали зарплату, я решила уволиться.

Мне было 25, и я могла участвовать в программе Au-Pair. Я уехала гувернанткой в Германию на 1 год. Там подтянула немецкий язык, посмотрела на Гамбург, Эссен и соседние города Рурской области, Париж и Амстердам. Увидела, как живут европейцы, и вернулась назад.

В городе детства кроме школы работы для меня не было, поэтому я уехала в Минск.

«Устроилась в столичное бюро переводов — денег хватило на аренду квартиры и необходимые расходы»

Переводчиком в бюро переводов работать было тяжело: в интенсивном режиме по 8 часов перед старым мерцающим монитором компьютера. Сейчас я понимаю, что это было настоящей эксплуатацией. Денег хватало на аренду комнаты и самые необходимые расходы. Потом была фирма, занимавшаяся созданием программного обеспечения, где денег тоже хватало только на аренду, но уже квартиры на паях, и скромный уровень притязаний. Там работа была поинтересней: периодическое общение с носителями языка и больший коллектив.



Фото автора конкурсной истории

Через какое-то время я снова сменила работу на более оплачиваемую. Меня пригласили на должность помощника руководителя в Представительство немецкой компании. Параллельно была работа в Почетном консульстве одного из ближневосточных государств в РБ.

В Представительстве я задержалась дольше всего, фактически на 9 лет, потому что случился замуж и декрет. После перерыва в неполные 2 года я снова вышла на работу. Своему тогдашнему коллективу я искренне благодарна за годы, проведенные вместе, за новые знания, опыт и человеческое общение.

«Дорога до работы и обратно занимала 3 часа в день»

После рождения дочки жизнь расставила приоритеты по-новому. Дорога до работы в промзоне Шабаны и обратно на другой конец города занимала 3 часа. Это очень утомляло и с детским садом было настоящей проблемой. Я мечтала найти работу в своем районе, желательно с большей зарплатой и какой-то перспективой профессионального роста, потому что на тогдашнем месте карьера не развивалась ни по вертикали, ни по горизонтали.

В 2013 году у меня появилась работа мечты. Представительство другой немецкой компании, работа с переводами, перепиской, устные переводы на переговорах, командировки по стране и иногда за границу, офис в центре города, зарплата, привязанная к курсу евро.



Фото автора конкурсной истории

Но все не стоит на месте. Случаются кризисы, которые заставляют вырабатывать план «Б».

Сначала было хобби, которое заполнило все существующие пустоты в моей жизни. Потом было желание систематизировать свои знания и повышать свой уровень квалификации. Так случилась Высшая Школа Классической Астрологии в Москве и 3 года обучения, которое я оплачивала сама.

«Когда узнают, что я астролог, спрашивают у моего мужа: «Как вы с ней живете?»

Когда в январе 2019 почтальон принесла под роспись заказное письмо из Москвы, мой муж сказал: «Это, скорее всего, диплом моей жены из школы астрологии». «А как вы с ней живете?!», — испуганно спросила почтальон. Даже сейчас астрологов некоторые воспринимают как городских сумасшедших.

Я не страдаю раздвоением личности, но в каком-то отношении веду «двойную жизнь». В офисное время с 9 до 6 — я специалист ВЭД. В остальное время суток я — профессиональный астролог, а вернее — астрологиня, которая исследует жизнь на предмет наличия закономерностей, дает личные консультации и интервью на ТВ, пишет статьи об астрологии в белорусских изданиях простым языком для обычных людей. Чтобы ликвидировать у населения астрологическую безграмотность. Чтобы люди перестали считать астрологию сектой и мракобесием. Чтобы они не думали, что астрология ограничивается гороскопчиками на последних страницах журналов.

Моя группа поддержки — мой муж и мои родители, которые первыми читают мои статьи, выслушивают мои астрологические монологи и дают советы по финансовой и личной безопасности. В диалоге с ними я проверяю свои рабочие идеи.

Все уже опубликованные истории конкурса «Крутой поворот в карьере» можно найти здесь

Мой совокупный доход увеличился. Доход я вкладываю в профессиональное развитие: книги, семинары, конференции, на которые приходится ездить заграницу (Россия, Украина, Прибалтика).

Сказать просто, что я довольна тем, чем занимаюсь, — не сказать ничего. Это знание сделало полной мою картину мира. Сейчас я использую все свои таланты: переводчика, астролога, психолога, консультанта, преподавателя, журналиста, писателя, предпринимателя и даже дизайнера. Я самостоятельно разрабатывала дизайн визиток и строила сайт, который уже работает несколько месяцев. В своей деятельности я не ограничена ничем, кроме закона. Назад не хочу, потому что я наконец-то живу своей жизнью.

На этом пути у меня иногда просто не было выбора, кроме движения вперёд. Мне было не страшно менять свою жизнь. Страшно было упускать возможности, которых больше никогда не будет.

Что касается перемен, они назревают и приходят сами — рано или поздно. Важно встречать их подготовленными. А те, кто творит перемены или даже просто знает о них заранее, их не боится. Главное — не изменять себе. Это совет на все времена. Однако все люди разные, поэтому совет может быть только индивидуальным. Если человек не решился на перемены, может быть, они ему не нужны?