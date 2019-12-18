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В Euro NCAP проверили безопасность новых VW Golf и Nissan Juke

19.12.2019 13:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Европейская организация опубликовала результаты краш-тестов шести моделей. В частности, испытания прошел хетчбэк Volkswagen Golf восьмого поколения.

Новый «Гольф» получил пять звезд из пяти возможных. Безопасность водителя и взрослых пассажиров оценили в 95%, детей — в 89%, пешеходов — в 76%, а работу вспомогательных систем — в 78%. Хетчбэк показал практически максимальные результаты во всех видах испытаний, однако эксперты отметили низкую степень защиты грудной клетки задних пассажиров при лобовом столкновении по всей ширине. Кроме того, при боковом ударе у автомобиля открылись двери.

Новый Nissan Juke тоже удостоился высшей оценки. Маленький кроссовер получил 94% за защищенность водителя и взрослых, 85% — за детей, 81% — за пешеходов, 73% — за устройства обеспечения безопасности. Показания, снятые с манекенов, выявили риск получения травм грудной клетки водителем при столкновении со столбом.

Кроме того, Euro NCAP провели краш-тесты компактного кроссовера Ford Puma, а также китайского вседорожника MG ZS и его электрической версии. Эти автомобили тоже получили пять звезд из пяти.

Единственной моделью, удостоившейся всего трех звезд, стал китайский электрокар Aiways U5, который в этом году проходил испытания в России. Кроссовер потерял баллы, показав слабые результаты при боковом и заднем ударах. Кроме того, претензии у экспертов вызвали системы контроля скорости и удержания в полосе.

 
 
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Европейская организация Euro NCAP опубликовала результаты краш-тестов шести новых моделей.
 
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