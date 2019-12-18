«Принцессы не какают». Косметический бренд выпустил очень странную новинку и попал в центр скандала

Источник материала: Tut.by

Российский бренд косметики Mixit выпустил странную новинку. Нет, по факту все достаточно просто: это что-то вроде компактного освежителя воздуха, который можно бросить в маленькую сумку. Удобно. Но то, как бренд преподнес это нехитрое изобретение, вызвало шквал критики. И понятно почему: кажется, спекулировать на теме женских комплексов, наконец стало дурным тоном.

Вот что написал бренд в описании продукта:

«Новинка! Принцессы не…

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Это время перемен! Арома-спрей для туалета „BEFORE YOU START“ с запахом манго изменит мир, в котором ты вынуждена скрывать естественные вещи!

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Почему он точно нужен каждой:⠀

С ним ты больше не будешь стесняться;

Компактный размер позволит везде брать его с собой;

Сохранит и никому не расскажет секреты твоих туалетных историй.

Хорошо встряхни и распыли средство 3−5 раз на поверхность воды в туалете, чтобы создать защитный барьер, который задержит запах под поверхностью! Все, что ты почувствуешь — это освежающий и приятный аромат. „BEFORE YOU START“ хватает на 100 применений! Положи „BEFORE YOU START“ в сумочку и используй его, когда и где захочешь — дома, на работе, в отеле, самолете, и в любом другом месте».

Как заметили пользователи Сети очень странно, что бренд решил изменить мир, в котором женщина вынуждена скрывать естественные вещи, тем, что создал очередную штуку, которая этому потворствует.













Но еще больше людей развеселило и разозлило, что новинка создана специально для женщин.

















А что думаете вы? Есть ли место таким товарам и рекламам на прилавках и в Сети?