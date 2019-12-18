ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Принцессы не какают». Косметический бренд выпустил очень странную новинку и попал в центр скандала

19.12.2019 13:44 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Российский бренд косметики Mixit выпустил странную новинку. Нет, по факту все достаточно просто: это что-то вроде компактного освежителя воздуха, который можно бросить в маленькую сумку. Удобно. Но то, как бренд преподнес это нехитрое изобретение, вызвало шквал критики. И понятно почему: кажется, спекулировать на теме женских комплексов, наконец стало дурным тоном.

Вот что написал бренд в описании продукта:

«Новинка! Принцессы не…

Это время перемен! Арома-спрей для туалета „BEFORE YOU START“ с запахом манго изменит мир, в котором ты вынуждена скрывать естественные вещи!

Почему он точно нужен каждой:⠀

  • С ним ты больше не будешь стесняться;
  • Компактный размер позволит везде брать его с собой;
  • Сохранит и никому не расскажет секреты твоих туалетных историй.

Хорошо встряхни и распыли средство 3−5 раз на поверхность воды в туалете, чтобы создать защитный барьер, который задержит запах под поверхностью! Все, что ты почувствуешь — это освежающий и приятный аромат. „BEFORE YOU START“ хватает на 100 применений! Положи „BEFORE YOU START“ в сумочку и используй его, когда и где захочешь — дома, на работе, в отеле, самолете, и в любом другом месте».

Как заметили пользователи Сети очень странно, что бренд решил изменить мир, в котором женщина вынуждена скрывать естественные вещи, тем, что создал очередную штуку, которая этому потворствует.




Но еще больше людей развеселило и разозлило, что новинка создана специально для женщин.





А что думаете вы? Есть ли место таким товарам и рекламам на прилавках и в Сети?

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российский бренд Mixit выпустил, казалось бы, вполне безобидную новинку: компактный освежитель воздуха. Но что тут началось…
 
Новости дня
Новости разные
 
Вот почему не стоит отмечать день рождения на природе в Индии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика