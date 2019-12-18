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«Принцессы не какают». Косметический бренд выпустил очень странную новинку и попал в центр скандала
Источник материала: Tut.by
Российский бренд косметики Mixit выпустил странную новинку. Нет, по факту все достаточно просто: это что-то вроде компактного освежителя воздуха, который можно бросить в маленькую сумку. Удобно. Но то, как бренд преподнес это нехитрое изобретение, вызвало шквал критики. И понятно почему: кажется, спекулировать на теме женских комплексов, наконец стало дурным тоном.
Вот что написал бренд в описании продукта:
«Новинка! Принцессы не…
Хорошо встряхни и распыли средство 3−5 раз на поверхность воды в туалете, чтобы создать защитный барьер, который задержит запах под поверхностью! Все, что ты почувствуешь — это освежающий и приятный аромат. „BEFORE YOU START“ хватает на 100 применений! Положи „BEFORE YOU START“ в сумочку и используй его, когда и где захочешь — дома, на работе, в отеле, самолете, и в любом другом месте».
Как заметили пользователи Сети очень странно, что бренд решил изменить мир, в котором женщина вынуждена скрывать естественные вещи, тем, что создал очередную штуку, которая этому потворствует.
Но еще больше людей развеселило и разозлило, что новинка создана специально для женщин.
А что думаете вы? Есть ли место таким товарам и рекламам на прилавках и в Сети?
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Российский бренд Mixit выпустил, казалось бы, вполне безобидную новинку: компактный освежитель воздуха. Но что тут началось…
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