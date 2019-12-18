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Китайские долги назвали главной угрозой для мировой экономики

19.12.2019 13:47 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Китайские долги назвали главной угрозой для мировой экономики

Спусковым крючком к новому кризису, заявил главный экономист рейтингового агентства Moody`s Марк Занди, могут стать китайские корпоративные долги.

Комментарий эксперта последовал за сообщением другого агентства Fitch Ratingsна прошлой неделе, в котором констатировали рекордные проблемы компаний из Китая, сообщает CNBC.

По словам Занди, многие компании сейчас пытаются справиться с замедлением экономики с помощью заемных средств. Такая же картина наблюдается и в США, но именно в Китае, второй экономике мира, ситуация подошла к критической черте.

Китаю мешает торговая война с США, поэтому меры по снижению корпоративного долга, предлагаемые властями, не слишком эффективны. Так, уровень просрочек по платежам у частных эмитентов в первые 11 месяцев 2019 года достиг 4,9 процента. В 2014 году этот показатель составлял 0,6 процента.

Ранее сообщалось, что общий объем дефолтов по кредитам китайских компаний достиг 20 миллиардов долларов. В последнее время к ним присоединились государственный промышленный гигант Tewoo Group и конгломерат Founder Group, связанный с Пекинским университетом, одним из лучших и старейших в стране.

Эксперты полагают, что китайские власти не смогут спасти все компании; кроме того, они хотели бы преподать урок тем, кто слишком много занимает. Тем не менее желание Пекина навести порядок в области корпоративных заимствований натолкнулось на проблемы в экономике и дополнительно замедлило и без того рекордно слабый рост.

 
 
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Спусковым крючком к новому кризису, заявил главный экономист рейтингового агентства Moody`s Марк Занди, могут стать китайские корпоративные долги.
 
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