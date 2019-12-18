ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Министр информации вручил награду журналистке «Горецкого вестника»

19.12.2019 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Горецкий вестник


 

Газета «Горецкий вестник» отмечена дипломом победителя в первом республиканском конкурсе среди СМИ «От Глобальных целей к локальным действиям».

 

Министр информации вручил награду журналистке «Горецкого вестника»
Награду журналисту «Горецкого вестника» Валерии Дроздовской вручили министр информации Александр Карлюкевич и  национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина.

 

По итогам конкурса  редакция районной газеты отмечена дипломом в номинации «Лучшие материалы об общественных инициативах, направленных на достижение Целей устойчивого развития». В частности, за серию публикаций Валерии Дроздовской.

Жюри принимало к рассмотрению материалы в различных жанрах: очерк, интервью, статья, а также циклы публикаций, размещенные в печатных изданиях и вышедшие в эфир с 1 января по 20 ноября 2019 года.

 

Министр информации вручил награду журналистке «Горецкого вестника»
Основными задачами конкурса являются популяризация повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, вовлечение общества в процесс достижения ЦУР Беларуси, активизация работы журналистов, направленной на организацию широкого обсуждения темы устойчивого развития в средствах массовой информации.

 

В расширенном заседании Группы по координации СМИ по продвижению Целей устойчивого развития в Республике Беларусь, на котором подведены итоги этого конкурса, приняли участие министр информации Александр Карлюкевич, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина, постоянный координатор ООН в Республике Беларусь Иоанна Казана-Вишневецкий.

Состоялась панельная дискуссия «Вклад СМИ в продвижение ЦУР в Республике Беларусь».


 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Газета «Горецкий вестник» отмечена дипломом победителя в первом республиканском конкурсе среди СМИ «От Глобальных целей к локальным действиям».     По итогам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Иван Шеремет завоевал серебро республиканской олимпиады
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика