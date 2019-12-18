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Министр информации вручил награду журналистке «Горецкого вестника»
19.12.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Газета «Горецкий вестник» отмечена дипломом победителя в первом республиканском конкурсе среди СМИ «От Глобальных целей к локальным действиям».
По итогам конкурса редакция районной газеты отмечена дипломом в номинации «Лучшие материалы об общественных инициативах, направленных на достижение Целей устойчивого развития». В частности, за серию публикаций Валерии Дроздовской.
Жюри принимало к рассмотрению материалы в различных жанрах: очерк, интервью, статья, а также циклы публикаций, размещенные в печатных изданиях и вышедшие в эфир с 1 января по 20 ноября 2019 года.
В расширенном заседании Группы по координации СМИ по продвижению Целей устойчивого развития в Республике Беларусь, на котором подведены итоги этого конкурса, приняли участие министр информации Александр Карлюкевич, национальный координатор по достижению ЦУР Марианна Щеткина, постоянный координатор ООН в Республике Беларусь Иоанна Казана-Вишневецкий.
Состоялась панельная дискуссия «Вклад СМИ в продвижение ЦУР в Республике Беларусь».
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Газета «Горецкий вестник» отмечена дипломом победителя в первом республиканском конкурсе среди СМИ «От Глобальных целей к локальным действиям». По итогам...
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