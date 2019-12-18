Румас позвонил Медведеву

В ходе разговора стороны обсудили и согласовали результаты состоявшихся накануне переговоров руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции/





Также Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились проинформировать глав государств Беларуси и России к встрече 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге об итогах договоренностей, достигнутых в рамках переговоров Дмитрия Крутого и Максима Орешкина, передает пресс-служба правительства.





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