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Румас позвонил Медведеву
Источник материала: Партизан
По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.
В ходе разговора стороны обсудили и согласовали результаты состоявшихся накануне переговоров руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции/
Также Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились проинформировать глав государств Беларуси и России к встрече 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге об итогах договоренностей, достигнутых в рамках переговоров Дмитрия Крутого и Максима Орешкина, передает пресс-служба правительства.
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По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием...
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