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Румас позвонил Медведеву

19.12.2019 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

В ходе разговора стороны обсудили и согласовали результаты состоявшихся накануне переговоров руководителей рабочей группы по выработке предложений о дальнейшем развитии белорусско-российской интеграции/

Также Сергей Румас и Дмитрий Медведев договорились проинформировать глав государств Беларуси и России к встрече 20 декабря 2019 года в Санкт-Петербурге об итогах договоренностей, достигнутых в рамках переговоров Дмитрия Крутого и Максима Орешкина, передает пресс-служба правительства.

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По инициативе белорусской стороны состоялся телефонный разговор премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с председателем правительства России Дмитрием...
 
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