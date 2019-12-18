Целительная сила искренних слов. В Кореличском районе подвели итоги конкурса сочинений эпистолярного жанра «Письмо особенному ребенку»

Источник материала: Полымя

Таинственность, особое очарование и тайна хранятся в письме. И пусть оно со временем пожелтеет, но в нем останется голос души человека, написавшего его. Письмо — для кого-то утешение, для кого-то рецепт от боли и душевной, и телесной.





В преддверии Международного Дня инвалидов впервые состоялся районный конкурс сочинений эпистолярного жанра для учащихся учреждений общего среднего образования «Письмо особенному ребенку», инициатором которого стал ГУО «ЦКРОиР Кореличского района».

Организаторы конкурса выражают благодарность участникам конкурса: учащимся ГУО «СШ № 2 г.п. Кореличи»: Баранчик Я., 10 кл., Кот В., 10 кл., Бояренко М., 5 кл, Трофимчик С., 6 кл., Бусько Е., 6 кл, Зайко А., 6 кл., учащимся ГУО «Райцевский УПК д/сад — СШ» Можейко А., 9 кл., ГУО «Еремичский УПК д/сад — БШ» Бусько К., 8 кл., ГУО «СШ № 1 г.п. Кореличи» Былич Н., 5 кл. Девочки написали душевные письма своим одноклассникам, знакомым ребятам с особенностями в развитии, параолимпийским спортсменам, где выразили теплые слова поддержки.

Призовые места среди 5-8 классов распределились следующие образом: первое место — Шавейко Елизавета, 8 кл. ГУО «СШ № 1 г.п. Кореличи»; второе — Матыщик Ксения, 8 кл. ГУО «Лукская СШ»; третье — Гулецкая Татьяна, 7 кл. ГУО «Циринский УПК д/сад-СШ».

Среди 9-11 классов победили Русан Елизавета, 10 кл. ГУО «Турецкий УПК д/сад-СШ»; Фурс Юлия, 9 кл. ГУО «Райцевский УПК д/сад — СШ»; Дручик Лидия, 9 кл. ГУО «Еремичский УПК д/сад — БШ».

Спешим познакомить вас с письмом победителя в старшей группе Елизаветы Русан из 10 класса ГУО «Турецкий учебно-педагогический комплекс детский сад-средняя школа».

«Здравствуй, Александр – сильный и мужественный человек!

Пишет тебе твоя близкая подруга Елизавета. Я очень часто вижу тебя, когда ты гуляешь со своей бабушкой по улице, внимательно смотришь по сторонам. Всегда вспоминаю твои озорные быстрые глаза, которые постоянно ищут кого-то среди постоянно спешащих прохожих. Я обязательно останавливаюсь, желаю доброго дня твоей бабушке и внимательно каждый раз смотрю на тебя: ловлю каждый твой жест, улыбку, взмах рукой. Я подхожу ближе к тебе и начинаю рассказывать о своих школьных делах, о веселых случаях из моей жизни, о своих одноклассниках. Ты слушаешь и улыбаешься мне в ответ. И в этот момент мне кажется, что солнце начинает светить ярче, становится ароматнее запах цветов, и мир окрашивается в необыкновенно красивые краски.

Твоя бабушка с гордостью рассказывает мне, как ты утром протягиваешь ей руки навстречу, что-то говоришь про себя, улыбаешься ласково. Она постоянно повторяет мне, что ты каждый день приносишь ей неповторимую радость. И я тоже не могу не заметить, что в твоей особенной душе навсегда поселилось мужество, решительность, готовность радоваться каждому мгновению жизни, видеть в ней что-то такое, чего, может быть, другим увидеть не дано.

Саша, мне каждый раз кажется, что ты знаешь в этой жизни какой-то необыкновенный секрет, который неизвестен другим людям. Каждый день для тебя – это новое открытие – интересное и незабываемое. А еще, оказывается, ты учишь окружающих быть добрее и лучше. Вспоминаю, как я шла рядом с твоей коляской, держа тебя за руку. Вдруг мы увидели двух мальчиков, которые громко ссорились, даже пытались драться, что-то не поделив. Я заметила, как огорчает это тебя. Как изменилось выражение лица, как жестами, негромкими словами ты старался попросить у меня объяснить этим мальчикам, что они оскверняют своими действиями этот необыкновенно красивый мир. Я уже не помню, что говорила мальчишкам от твоего имени, Саша. Но они как-то внезапно остановились, взглядом встретились с твоим взглядом и словно забыли о своей недавней ссоре, подошли к тебе, пожали по-мужски руку и остались с нами, с тобой и со мной, чтобы просто поговорить, вместе порадоваться хорошей погоде, ясному солнышко в небе.

Я хочу в этом письме выразить тебе, Саша, бесконечную благодарность за то, что научил меня мужественно переносить жизненные неудачи, различные неурядицы. Ты научил меня ценить каждое мгновение в жизни. Всегда вспоминаю, как заболела моя мама, как одиноко мне было по вечерам сидеть одной в квартире, какими страшными мне казались завывания ветра в печной трубе. Но вдруг вспомнились твои глаза, полные решимости, отваги и надежды. И я стала верить, что все будет хорошо, что мама поправится, вернется из больницы домой, а я научусь никогда не огорчать ее, помогать во всем, поддерживать. Так и случилось. Я, как и ты, научилась любить близких мне людей, согревать их своим душевным теплом.

Вот так, часто общаясь с тобой, я совершила для себя очень важное открытие. Я научилась, как и ты, любить жизнь по-особенному. Пусть даже темные тучи когда-нибудь закроют солнце, а я все равно, как и ты, буду стараться изо всех сил разогнать их, чтобы люди смогли увидеть чистые и ясные его лучи.

Ты, как человек, которого поцеловал Бог, подарил тебе великую душу. Тебе очень трудно, но ты никогда не опускаешь руки. Тебе очень больно, но ты, превозмогая физическую и душевную боль, стараешься улыбаться новому дню и людям…

Я горжусь, что так близко знакома с тобой. Спасибо, что открыл для меня свой особенный мир, что подарил вечную весну, где соловьи каждый раз поют радостные песни. Я свято верю, как и ты, что мужество принесет счастье тебе и окружающим тебя людям.

Береги себя, мой дорогой друг. До свидания, до новой встречи.

Твоя подруга Елизавета».

Ознакомиться с письмами всех участников можно на сайте ГУО «ЦКРОиР Кореличского района» https://ckroir-korelichi.schools.by – Письмо особенному ребенку.

Пишите друг другу письма: радостные, утешительные, в несколько строчек, в прозе и в стихах! Пусть тешат они сердце и лечат душу. Пусть несут мощный заряд Надежды, Любви и Добра!

Галина КУЗЬМИЧ,

педагог-психолог ЦКРОиР Кореличского района