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Выхода нет: Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд"
Источник материала: Партизан
Президент РФ Владимир Путин считает, что в Конституции России можно отменить оговорку про «два срока подряд»
Про это Путин заявил на
Фундаментальной и неприкосновенной президент назвал первую главу основного закона страны, остальное, по его словам «можно менять».
Он также отметил, что принимать новую Конституцию не следует.
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Президент РФ Владимир Путин считает, что в Конституции России можно отменить оговорку про «два срока подряд»
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