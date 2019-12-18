Вот почему не стоит отмечать день рождения на природе в Индии

Источник материала: Tut.by

Отмечать день рождения на природе — не всегда отличная идея. Особенно если вы живете в Индии, где от этой самой природы можно ожидать чего угодно. В этом убедился индиец, который решил отметить праздник в лесу. Посмотрите, что с ним произошло.