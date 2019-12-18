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Вот почему не стоит отмечать день рождения на природе в Индии
Источник материала: Tut.by
Отмечать день рождения на природе — не всегда отличная идея. Особенно если вы живете в Индии, где от этой самой природы можно ожидать чего угодно. В этом убедился индиец, который решил отметить праздник в лесу. Посмотрите, что с ним произошло.
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Отмечать день рождения на природе - не всегда отличная идея.
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