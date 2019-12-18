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Оставляешь место ДТП – совершаешь преступление!

19.12.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Оставляешь место ДТП – совершаешь преступление!

За 10 месяцев 2019 года на территории Витебской области произошло 26 ДТП с участием водителей скрывшихся с мест происшествий.  Они унесли жизни 4 человек.  Все водители, покинувшие место дорожно-транспортных происшествий, разысканы сотрудниками ГАИ.

В Орше установлен водитель, который на пешеходном переходе сбил подростка. Авария произошла вечером 10 на улице Карла Маркса в Орше. Водитель, управляя легковым автомобилем, совершил наезд на пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу подростка. В результате ДТП 16-летний юноша получил телесные повреждения и был доставлен в Витебскую областную клиническую больницу. Водитель с места происшествия скрылся. Сотрудники органов внутренних дел, изучив записи камер видеонаблюдения по пути возможного следования автомобиля, установили марку легковушки. За рулём находился житель Орши 1967 года рождения.

Нередки случаи, когда водители, осознавая произошедшее, возвращаются на места трагедии.

Так, вечером 12 ноября в г.п. Подсвилье Глубокского района 46-летний житель Глубокского района, управляя автомашиной Opel Vectra по ул. Советской совершил наезд на двигавшуюся в попутном направлении по краю проезжей части 50-летнюю местную жительницу. В результате наезда пешеход получила телесные повреждения от которых скончалась на месте происшествия. Световозвращающим элементом женщина обозначена не была. Водитель оставил место аварии, однако спустя некоторое время вернулся на место трагедии.

Госавтоинспекция напоминает, что за оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он является, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от пяти до двадцати пяти базовых величин или лишение права управления транспортными средствами сроком до двух лет.

В соответствии со статьей 317 УК РБ – за совершение ДТП, повлекшего смерть или причинение тяжких телесных повреждений предусмотрена ответственность в виде исправительных работ на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Заведомое оставление в опасности человека, согласно части 3 статьи 159 УК РБ наказывается арестом на срок до 6 месяцев или лишением свободы на срок до 3 лет.

Розыск скрывшихся водителей – дело времени, рано или поздно каждый «беглец» предстанет перед правосудием, и наверняка, перед судом собственной совести.

Как показывает практика, во многих подобных случаях виноваты сами пешеходы и если невиновность водителя доказана, то он не несет никакой ответственности перед законом за сбитого им человека. Не лишним здесь будет напомнить, как вести себя при наезде на пешехода.

Самое главное в подобной ситуации не покидать место ДТП, вызвать скорую помощь и ГАИ. По возможности найти свидетелей, в присутствии которых зафиксировать место наезда. Также важно самому оказать первую доврачебную помощь пострадавшему. Выполнив это, водитель оградит себя от дальнейших неприятностей.

В. МИЛОСЕРДОВ, начальник ОГАИ Шарковщинского РОВД

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