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Взять соседей измором: Беларусь снова предлагает Польше электроэнергию

19.12.2019 15:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

"Белэнерго" предлагает Польше заключить контракт на поставку электроэнергии и готово к совместному строительству вставки постоянного тока, что позволит синхронизировать белорусскую энергосистему с Евросоюзом, сообщил генеральный директор "Белэнерго" Павел Дрозд.



"Мы предлагаем Польше совместную работу, у нас сегодня есть связь между Брестом и польской стороной 110 кВ. Пока наши предложения обсуждаются. Мы предлагаем полякам работать через Литву, у них есть связь (между собой) с тем, что мы в дальнейшем торгуем в Литву, а поляки замещают нашу электроэнергию литовской", - сказал Дрозд на пресс-конференции в четверг в Минске.

По его словам, "мы даже предлагаем Польше построить совместно ставку постоянного тока, с возможностью в дальнейшем работать синхронно с Европейским союзом", передает Интерфакс.


Ранее в Польше, а также в Литве уже неоднократно заявляли, что не намерены покупать электроэнергию в Беларуси из-за БелАЭС, которую соседи считают небезопасной.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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"Белэнерго" предлагает Польше заключить контракт на поставку электроэнергии и готово к совместному строительству вставки постоянного тока, что позволит...
 
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