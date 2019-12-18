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В Минске построят два новых ФОКа с общепитом. Рассказываем, где именно

19.12.2019 15:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня две компании купили на аукционе права построить физкультурно-оздоровительные комплексы на улице Матусевича и улице Налибокской, рассказал REALTY.TUT.BY замначальника отдела по организации и проведению аукционов Минского городского центра недвижимости Тихон Чашейко. Где именно появятся эти ФОКи и что будет в их составе — в материале.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Первый комплекс появится в парке Тивали на улице Матусевича. Он будет включать в себя фитнес-центр и кафе. Вот его локация:

Право застроить эту землю купили на аукционе за 364 тысячи рублей.

Второй многофункциональный комплекс расположится на пересечении улиц Налибокской и Колесникова. У него должны быть не только спортивные, но и лечебно-оздоровительные и бытовые функции. Кроме того, там будет кафе и паркинг. Вот его локация:

Право застроить эту землю купили на аукционе за 293 тысячи рублей.

 
 
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