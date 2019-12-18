Акцию «Сохрани символ праздника» проведут лесхозы области 21-31 декабря

Источник материала: Кировец

Уже второй год подряд работники лесхозов будут предлагать жителям области приобрести новогодние деревья, сохранить их до весны и высадить в ближайшем лесничестве во время добровольной акции «Неделя леса», которая ежегодно проходит в апреле месяце.

При этом каждому покупателю будет вручена памятка по уходу за новогодним деревом, где прописан правильный уход за новогодним деревом в кадке, его адаптация, выбор места, где следует держать дерево, как украсить и ухаживать за новогодней красавицей, а также как поступить с хвойным деревом после праздников.

С каждым годом спрос на новогодние деревья в кадках растет. В ассортименте — ель европейская и ель колючая, ель сербская, сосна обыкновенная, туя западная и др. Их можно будет приобрести в пунктах продажи новогодних елей.



