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Осиповичи. Обратная связь

19.12.2019 — Разное | Асiповiцкi край  
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Источник материала: Асiповiцкi край

Ответы на вопросы, заданные в ходе ноябрьского дня информирования

— Планируется ли снос заброшенного двухэтажного деревянного дома на улице Дмитриева?

Александр Маслов, заместитель директора УКП ЖКХ:

— Здание № 13 по улице Дмитриева в городе переведено в разряд нежилых помещений с соответствующей регистрацией в бюро технической инвентаризации. Уже собран пакет документов и заказана экспертиза по определению его стоимости для дальнейшей продажи.

— Каковы перспективы строительства станций обезжелезивания воды в агрогородке Липень и на водозаборе «Северный» в Осиповичах?

Александр Гончаров, заместитель председателя райисполкома:

— Установка оборудования для         очистки питьевой воды в агрогородке Липень в 2020 году не планируется.

Строительство второй станции обезжелезивания в Осиповичах запланировано в рамках инвестпроекта «Повышение эффективности и качества коммунальных услуг», для финансирования которого заключено соглашение о займе между нашей страной и Международным банком реконструкции и развития. Проект соответствующего Указа Главы государства находится на рассмотрении Администрации Президента. Туда же переданы документы — земельное дело — на изъятие под строительство станции обезжелезивания водозабора «Северный» части гослесфонда.

Проектно-сметная документация по этому объекту уже разработана, так что начало его строительства будет зависеть от подписания вышеупомянутых документов. С учетом ряда обязательных юридических процедур и нормативных сроков строительства, «северная» станция обезжелезивания может быть сдана в эксплуатацию не ранее 2021 года.

 
 
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Ответы на вопросы, заданные в ходе ноябрьского дня информирования — Планируется ли снос заброшенного двухэтажного деревянного дома на улице Дмитриева?...
 
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