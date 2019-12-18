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Беларусь сэкономит на газе после запуска АЭС почти миллиард долларов
Источник материала: Myfin
«Страна в целом потребляет около 20 млрд кубометров газа, энергосистема потребляет 10 млрд», - уточнил Павел Дрозд, передает БЕЛТА.
Если считать по текущим ценам за газ - $127 за 1 тыс. кубометров – энергосистема Беларуси может сэкономить на газе после полного запуска АЭС около $762 млн.
Источник: Myfin.by
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