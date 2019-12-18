МТС раздаёт подарки самым верным пользователям.... Но есть нюанс

Источник материала: Виртуальный Брест

Некоторые пользователи МТС получают смс с информацией о том, что им доступен подарок.





Нюанс заключается в том, что подарок не предоставляется автоматически, его нужно активировать в приложении, при этом всплывает сообщение, что подключается услуга.





Судя по всему, таким образом оператор поощряет клиентов пользоваться приложением и устанавливать его на свои смартфоны. К слову, потратить баллы нужно строго до указанного срока, а так как многих безлимиты, остаётся только вариант - деньги на счёт.





300 баллов можно поменять на 1 рубль на услуги. Вот такой оригинальный подарок получился.