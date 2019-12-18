ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Транспортный поток через белорусско-литовскую границу в январе-ноябре увеличился на 10%

19.12.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Транспортный поток через белорусско-литовскую границу в январе-ноябре увеличился на 10%

Транспортный поток через белорусско-литовскую границу в январе-ноябре 2019 года увеличился на 10% к аналогичному периоду 2018-го и составляет сегодня почти треть от общего количества пересекающих белорусскую границу автомобилей. Об этом сообщили БЕЛТА в ГТК по итогам состоявшейся сегодня в пункте пропуска «Каменный Лог — Мядининкай» встречи руководителей белорусской и литовской таможенных служб, на которой обсуждалась координация действий по обеспечению максимального пропуска автомобилей.

Как было отмечено, в ноябре этого года в четырехстороннем формате между таможенными и пограничными службами Беларуси и Литвы для решения совместных задач в данном направлении был подписан порядок взаимодействия. Реализация его положений улучшила ситуацию на границе, вместе с тем вопрос недопущения скопления авто при пересечении белорусско-литовской границы на особом контроле и остается актуальным, отметили в ведомстве.

«И это обоснованно: белорусско-литовское направление является одним из самых востребованных как для перевозчиков, так и для граждан. Транспортный поток через данный участок границы в текущем году составил почти 30% от общего количества пересекающих белорусскую границу автомобилей. С каждым годом количество транспорта растет: за одиннадцать месяцев этого года через белорусско-литовскую границу проследовало почти 2,3 млн авто, а это на 10% больше аналогичного периода 2018 года, — отметили в пресс-службе. — Каждые сутки белорусскими таможенниками оформляется более 6,5 тыс. авто, пересекающих белорусско-литовскую таможенную границу».

На состоявшейся сегодня встрече белорусские и литовские таможенники обсудили, какие шаги необходимо предпринять, чтобы пересекать границу гражданам и водителям большегрузов было еще удобнее.

https://www.belta.by/

 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Транспортный поток через белорусско-литовскую границу в январе-ноябре 2019 года увеличился на 10% к аналогичному периоду 2018-го и составляет сегодня почти треть от...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Прямая телефонная линия» с военным комиссаром Несвижского и Копыльского районов 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика