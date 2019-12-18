ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Волонтёрские отряды Дзержинска обсудили планы на перспективу

19.12.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

Волонтёрство – это возможность для каждого человека, не зависимо от возраста, реализовать себя, свои творческие идеи, способности, отдавая своё время, умения, тепло и заботу тем, кто нуждается или лишён этого. Такими людьми, бесспорно, являются участники волонтёрских отрядов «Милосердие» средней школы №2 Дзержинска и «Путь добра» средней школы №4.

6 декабря они собрались вместе, чтобы поделиться своими наработками, обсудить планы на перспективу, наметить совместные мероприятия на будущий год.

Уходящий волонтерский год для Дзержинской районной организации Белорусского Общества Красного Креста был весьма результативным и отмечен победой в номинации «Лучшая серия газетных публикаций о деятельности Красного Креста», а также Дипломом за победу в номинации «Волонтёрский дебют-2019г». Кроме этого, в районной организации БОКК успешно реализовывается волонтёрская инициатива группы «Доброта».

Волонтеры оказывают бесплатные парикмахерские услуги переселенцам, одиноким и одинокопроживающим на территории Дзержинского района старикам и инвалидам. И это далеко не все добрые дела, которыми славится районная организация БОКК.




 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Волонтёрство – это возможность для каждого человека, не зависимо от возраста, реализовать себя, свои творческие идеи, способности, отдавая своё...
 
Новости дня
Новости разные
 
Путин: Россия не будет дотировать экономику Беларуси снижением цены на газ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика