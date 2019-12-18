Волонтёрские отряды Дзержинска обсудили планы на перспективу

Источник материала: Новости Дзержинска

Волонтёрство – это возможность для каждого человека, не зависимо от возраста, реализовать себя, свои творческие идеи, способности, отдавая своё время, умения, тепло и заботу тем, кто нуждается или лишён этого. Такими людьми, бесспорно, являются участники волонтёрских отрядов «Милосердие» средней школы №2 Дзержинска и «Путь добра» средней школы №4.

6 декабря они собрались вместе, чтобы поделиться своими наработками, обсудить планы на перспективу, наметить совместные мероприятия на будущий год.

Уходящий волонтерский год для Дзержинской районной организации Белорусского Общества Красного Креста был весьма результативным и отмечен победой в номинации «Лучшая серия газетных публикаций о деятельности Красного Креста», а также Дипломом за победу в номинации «Волонтёрский дебют-2019г». Кроме этого, в районной организации БОКК успешно реализовывается волонтёрская инициатива группы «Доброта».

Волонтеры оказывают бесплатные парикмахерские услуги переселенцам, одиноким и одинокопроживающим на территории Дзержинского района старикам и инвалидам. И это далеко не все добрые дела, которыми славится районная организация БОКК.











