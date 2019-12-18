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Число пострадавших во время пожара в Барселоне увеличилось до 26
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Число пострадавших в результате пожара у храма Саграда Фамилия в Барселоне увеличилось до 26. Люди, получившие ожоги и другие травмы, доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторым медики оказали помощь на месте.
Пожарные продолжают борьбу с огненной стихией. Участие в операции принимают 12 расчетов и спецтехника. Чтобы облегчить работу специалистов, пришлось перекрыть несколько улиц.
Пожар на первом этаже жилого дома вспыхнул ночью и стал быстро распространяться. Жильцы дома были эвакуированы. Причины инцидента пока неизвестны.
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Новости Испании. Число пострадавших в результате пожара у храма Саграда Фамилия в Барселоне увеличилось до 26. Люди, получившие ожоги и другие травмы, доставлены в...
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