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Число пострадавших во время пожара в Барселоне увеличилось до 26

19.12.2019 17:06 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Испании. Число пострадавших в результате пожара у храма Саграда Фамилия в Барселоне увеличилось до 26. Люди, получившие ожоги и другие травмы, доставлены в больницы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Некоторым медики оказали помощь на месте.

Число пострадавших во время пожара в Барселоне увеличилось до 26

Пожарные продолжают борьбу с огненной стихией. Участие в операции принимают 12 расчетов и спецтехника. Чтобы облегчить работу специалистов, пришлось перекрыть несколько улиц.

Число пострадавших во время пожара в Барселоне увеличилось до 26

Пожар на первом этаже жилого дома вспыхнул ночью и стал быстро распространяться. Жильцы дома были эвакуированы. Причины инцидента пока неизвестны.

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Новости Испании. Число пострадавших в результате пожара у храма Саграда Фамилия в Барселоне увеличилось до 26. Люди, получившие ожоги и другие травмы, доставлены в...
 
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