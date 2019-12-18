|
«У меня уже всё есть». Трогательное письмо девочки Санта-Клаусу умилило родителей
Источник материала: СТВ
Маленькая девочка растрогала множество людей своим письмом Санте. Ребёнок сказал, что у него всё есть.
Как
«Я долго и упорно думала, что я хочу получить на Рождество. Я осознала, что у меня уже всё есть: лучшие в мире семья и друзья», – написала Бурджо.
Родители Эмилии были удивлены, поскольку ожидали увидеть в письме список из десяти пунктов минимум. Но там были всего два: ролики и детективная серия книг про подруг Скарлет и Айви.
«Но только если у вас будет время, потому что я знаю, что у вас очень много дел. Спасибо за уделённое время», – закончила девочка.
Родители растрогались и подумали, что если у них растёт такая вежливая и внимательная к чувствам других дочка, то они всё делают правильно.
Недавно мы рассказывали о случае, когда родители поступили неправильно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Маленькая девочка растрогала множество людей своим письмом Санте. Ребёнок сказал, что у него всё есть. Как сообщает Daily Mirror, родители 9-летней Эмилии Бурджо...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)