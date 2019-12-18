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На пожаре в Боровлянах спасли шестерых человек

19.12.2019 17:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шесть людей спасли сотрудники МЧС на пожаре в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трое из них  дети. Возгорание произошло в одной из боровлянских квартир. Взрослые вывели несовершеннолетних на балкон и вызвали помощь.

На пожаре в Боровлянах спасли шестерых человек

Спасатели приехали оперативно. Пострадавшие госпитализированы. Основная версия пожара  игра детей с огнем.

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Новости Беларуси. Шесть людей спасли сотрудники МЧС на пожаре в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трое из них – дети. Возгорание произошло в...
 
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