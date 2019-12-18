|
На пожаре в Боровлянах спасли шестерых человек
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Шесть людей спасли сотрудники МЧС на пожаре в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Трое из них – дети. Возгорание произошло в одной из боровлянских квартир. Взрослые вывели несовершеннолетних на балкон и вызвали помощь.
Спасатели приехали оперативно. Пострадавшие госпитализированы. Основная версия пожара – игра детей с огнем.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Шесть людей спасли сотрудники МЧС на пожаре в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Трое из них – дети. Возгорание произошло в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)