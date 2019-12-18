На пожаре в Боровлянах спасли шестерых человек

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Шесть людей спасли сотрудники МЧС на пожаре в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трое из них – дети. Возгорание произошло в одной из боровлянских квартир. Взрослые вывели несовершеннолетних на балкон и вызвали помощь.





Спасатели приехали оперативно. Пострадавшие госпитализированы. Основная версия пожара – игра детей с огнем.