ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Очередное убийство именем Республики Беларусь

19.12.2019 17:01 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича.

Очередное убийство именем Республики Беларусь
Об этом «Коммерческому курьеру» сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области Ольга Иванова. На громком процессе она выступала в качестве гособвинителя.

Напомним, 9 января Могилевский областной суд приговорил жителя Бобруйска Александра Осиповича к исключительной мере наказания за убийство двух девушек — 26-летней Кристины Крюшкиной и 27-летней Олеси Климовой

Преступление произошло 20 июля 2018 года в квартире матери убийцы на улице Лынькова в Бобруйске. Одну девушку Осипович зарезал, нанеся 16 ножевых ранений, вторую забил молотком. Эксперты насчитали 77 ударов.

Сразу после оглашения приговора Осипович заявил о намерении подать апелляцию в Верховный суд. 14 мая специальная коллегия, рассмотрев обстоятельства дела, оставила приговор без изменений.


После решение Верховного суда Осипович написал личное ходатайство на имя президента РБ. Но Лукашенко, как всегда, оставил ходатайство без удовлетворения.

 
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новая ферма  открыта в СПК «Первомайский»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика