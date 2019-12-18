|
Очередное убийство именем Республики Беларусь
Источник материала: Партизан
17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича.
Об этом «
Напомним, 9 января Могилевский областной суд приговорил жителя Бобруйска Александра Осиповича к исключительной мере наказания за убийство двух девушек — 26-летней Кристины Крюшкиной и 27-летней Олеси Климовой.
Преступление произошло 20 июля 2018 года в квартире матери убийцы на улице Лынькова в Бобруйске. Одну девушку Осипович зарезал, нанеся 16 ножевых ранений, вторую забил молотком. Эксперты насчитали 77 ударов.
Сразу после оглашения приговора Осипович заявил о намерении подать апелляцию в Верховный суд. 14 мая специальная коллегия, рассмотрев обстоятельства дела, оставила приговор без изменений.
После решение Верховного суда Осипович написал личное ходатайство на имя президента РБ. Но Лукашенко, как всегда, оставил ходатайство без удовлетворения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
17 декабря был приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Осиповича.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)