Новая ферма  открыта в СПК «Первомайский»





Сегодня в филиале ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» – СПК «Первомайский» была введена в эксплуатацию новая молочно-товарная ферма (МТФ) на 774 головы с современными технологиями, которые обеспечат высокую продуктивность и качество молока, сохранность поголовья.





Площадь нового комплекса МТФ 13,4 тыс. м2. Объем инвестиций, направленных на строительство этого сельскохозяйственного объекта составляет 7,9 млн. рублей.





Комплекс оборудован под беспривязное содержание скота. Доильно-молочный блок оснащен высокотехнологичным оборудованием с быстрым выходом и автоматической системой контроля качества, которая позволяет определять в потоке количество и качество молока. Программа системы управления доильным залом позволяет вести учет надоев по каждому животному.





Подробнее – в ближайшем номере «КС»