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В ГАИ поддержали предложение белорусов создать «парковочную инспекцию». Этим займутся исполкомы

19.12.2019 20:14 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы предложили создать «парковочную инспекцию» — службу, которая будет следить за правильностью парковок в городе. В документ, предусматривающий изменения в КоАП, рекомендации уже внесли.

Что предложили белорусы

Поскольку ситуация с парковками неудовлетворительная, а сотрудников ГАИ не хватает, чтобы отреагировать на все случаи незаконной парковки, авторы петиции и предлагают:

«В связи с вышеизложенным требуем реализовать наиболее эффективные меры: создать инспекцию для контроля нарушений остановки и стоянки ТС с наделением её полномочиями привлекать собственников ТС за нарушение ПДД. Просим рассмотреть вопрос не с позиции объяснения невозможности осуществления вышеописанных предложений, а с позиции изыскания возможности их реализации в рамках законодательства», пишет "ИнфоКурьер".

Что ответили в ГАИ

Из УГАИ МВД Беларуси пришёл ответ за подписью временно исполняющего обязанности начальника УГАИ.


В ответе сказано, что ГАИ внесла предложения «по наделению административных комиссий районного (городского) исполнительного комитета или администраций районов в городах правом рассмотрения дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил остановки и стоянки транспортных средств, в том числе по наделению должностных лиц органов местной власти правом составления протоколов об административных правонарушениях по указанным составам».

Кроме того, в КоАП собираются внести поправки, которые позволят составлять протоколы на нарушителей не только при использовании аппаратно-программного комплекса «Парк-Райт», но и при использовании других средств фото- и видеофиксации.
 
 
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Белорусы предложили создать «парковочную инспекцию» — службу, которая будет следить за правильностью парковок в городе. В документ, предусматривающий изменения...
 
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