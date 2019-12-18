Меркель опередила Лукашенко в рейтинге симпатий украинцев

РБК-Украина . После саммита в нормандском формате в Париже украинцы улучшили свое отношение к канцлеру Германии Меркель (положительное отношение возросло с 60 до 69%). Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", пишет





В результате Меркель впервые за последние пять лет возглавила рейтинг мировых лидеров по оценкам украинцев, опередив президента Беларуси Александра Лукашенко, к которому положительно относятся 65% опрошенных украинцев.





Кроме того, улучшилось отношение украинцев к президенту Франции Макрону (с 39 до 52%).





По данным опроса, отношение к президенту РФ Владимиру Путину не изменилось: позитивно относятся 16%, отрицательно - 72%.









Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 13-17 декабря 2019 года по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий среди 2500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,0%.









Александр Лукашенко традиционно возглавляет рейтинг симпатий украинцев среди иностранных лидеров.





Напомним, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в середине декабря 2019 года работой президента Владимира Зеленского были удовлетворены 62% украинцев, недовольны - 25%.



