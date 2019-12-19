ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Владимир Маркони идет в гости к Ёлке, Александру Ревве и Витасу

19.12.2019 19:55 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

В ночь с 31 декабря на 1 января социальная сеть Одноклассники во второй раз покажет собственное новогоднее шоу. В этот раз проект создан совместно с федеральным телеканалом «ТВ-3». Праздничный эфир проведет популярный актер и ведущий Владимир Маркони, его соведущим станет Евгений Рыбов, постоянный ведущий онлайн-шоу «ОК на связи!».

Как и в 2018-м, шоу получило название «Настоящий Новый год», только в 2019 к нему добавилась приставка 2.0 — как символ развития проекта и наступающего 2020 года. Концепцией «Настоящего Нового года 2.0» снова стали искренние эмоции, которые подарят зрителям участники шоу. На съемочной площадке OK постарались создать такую атмосферу, которая располагала героев новогоднего эфира к настоящим, ненаигранным реакциям. Съемки проекта проходили как в уютных квартирах звезд, так и на праздничных московских улицах. Владимир Маркони и Евгений Рыбов заходили в гости к популярным музыкальным исполнителям, актерам и спортсменам, а кого-то встречали в городе.

В новогоднюю ночь белорусские пользователи узнают, что скрывается под елкой у Александра Реввы, о чем мечтает Manizha, что за подарки приготовил Витас и какие хлопушки любит Звонкий. 

В съемках проекта также приняли участие Zivert, Елка, Мари Краймбрери, группа BrainStorm, Юлианна Караулова, Яна Троянова, группа Альянс и многие другие.

Шоу «Настоящий Новый год» начнется в социальной сети Одноклассники и в эфире телеканала «ТВ-3» 31 декабря в 22:00. Посмотреть эфир можно в официальной группе «Одноклассники. Все OK!» на всех устройствах: в десктопной и мобильной версиях OK, в приложениях на iOS и Android, а также на большом экране — в приложении «OK Видео» на Smart TV и Android TV.

В 2018 году Одноклассники впервые провели собственный новогодний эфир. Шоу «Настоящий Новый год» стало уникальным событием: социальная сеть занялась производством контента для новогодней ночи и смогла переломить тренд 31 декабря, когда активность аудитории видео падает — пользователи остались в соцсети, чтобы посмотреть эфир. В результате шоу только в новогоднюю ночь собрало 5 миллионов уникальных просмотров в ОК и больше 7 миллионов — за все праздники.

 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ночь с 31 декабря на 1 января социальная сеть Одноклассники во второй раз покажет собственное новогоднее шоу. В этот раз проект создан совместно с федеральным...
 
Новости дня
Новости разные
 
На инновационной ёлке у Минской ратуши зажгли огни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика