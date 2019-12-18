Евросоюз предложил Беларуси подписать соглашение об упрощении визового режима в январе 2020 года

Источник материала: Виртуальный Брест

Такая информация содержится в пресс-релизе, опубликованном после восьмого заседания координационной группы ЕС — Беларусь. Оно состоялось в Брюсселе 17—18 декабря. Напомним, в случае если в январе это соглашение будет подписано, то цена виз для белорусов снизится до 35 евро.





Делегацию ЕС возглавлял заместитель управляющего директора по Европе и Центральной Азии Европейской службы внешних действий Люк Девин, Европейскую комиссию представляли директор по восточному соседству и институциональному строительству Лоуренс Мередит и другие представители. Белорусскую делегацию возглавлял заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, в которую входили представители отраслевых министерств и ведомств.

Стороны обсудили состояние дел по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии.

— Участники приветствовали соответствующие решения, принятые президентом Беларуси и Советом ЕС по разрешению подписания обоих соглашений. ЕС предложил подписать оба соглашения в Брюсселе в январе 2020 года, — говорится в пресс-релизе. — Они обсудили детали заключительных процедурных шагов, необходимых для заключения и вступления в силу соглашений. После подписания соглашений тексты должны быть утверждены соответственно Европейским парламентом и Национальным собранием Беларуси.

Представители ЕС напомнили, что с 2 февраля 2020 года вступит в силу пересмотренный Визовый кодекс Евросоюза. В нем среди прочих изменений значится повышение стоимости визового сбора до 80 евро. Однако, как подчеркнули представители Евросоюза, виза по такой цене для белорусов будет действовать только до вступления в силу соглашения. Как только оно начнет действовать, сбор автоматически снизится с 80 до 35 евро для всех белорусов.