Источник материала: Новости Волковыска

▶ 17 декабря 2019 года был приведен в исполнение смертный приговор в отношении 36-летнего Александра Осиповича, которого приговорили к смертной казни за убийство двух девушек. Об этом рассказала представитель гособвинения, старший прокурор отдела прокуратуры Могилёвской области Ольга Иванова.

Напомним, что жестокое убийство произошло 20 июля 2018 года в квартире на улице Лынькова в Бобруйске.

Мужчина поссорился со своими жертвами в ходе распития алкогольных напитков. Он избил девушек, и они спрятались в ванной. Однако преступнику удалось проникнуть в комнату, где он начал бить их молотком, ножом и руками. Одна погибшая получила 77 ударов, вторая – не меньше 16.

Убитым было 26 и 27 лет. По словам Александра Осиповича, он не помнит 70 процентов случившегося, поскольку находился в состоянии алкогольного опьянения. Себя обвиняемый характеризовал как доброго и сентиментального и не понимал, как мог совершить подобное.

Ранее Осипович был неоднократно судим, в том числе за совершение преступлений против жизни и здоровья.

Его приговорили к смертной казни. Приговор был вынесен на выездном заседании Могилёвского областного суда в Бобруйске 9 января 2019 года.

Ходатайства убийцы в Верховный суд и к Президенту страны остались без удовлетворения.

Беларусь – единственная страна в Европе и СНГ, в которой до сих пор применяется смертная казнь путем расстрела. За последние 20 лет в нашей стране расстреляли более 400 человек. За все это время был помилован лишь один человек.

В этом году в Беларуси привели в исполнение три смертных приговора. Еще два, которые вынесли осенью, ожидают своего исполнения.