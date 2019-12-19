Новая смерть во время отдыха в Египте. 59-летняя белоруска умерла от менингита

Источник материала: Виртуальный Брест

26-летний Влад со своей 59-летней тетей Натальей полетел с 6 на 7 декабря отдыхать в Шарм-эль-Шейх. Минчане поехали на экскурсию по египетским пирамидам — женщине стало плохо, она упала в автобусе. 10 декабря Наталья умерла, а Влад неделю пролежал в больнице с менингитом. Об этом Onliner рассказала его мама Анна. Погибшая Наталья была ее сестрой.





Первые дни у туристов в отеле был бесплатный Wi-Fi — они активно переписывались с Анной. Потом Анна не связывалась с сестрой и сыном, потому что знала, что они уехали на пирамиды.

— Они зашли в автобус для очередного перемещения, и сестра упала. Оттуда ее, по словам гидов, госпитализировали, а Влад вернулся в Шарм-эль-Шейх. Его тоже забрали в больницу, чтобы проверить на менингит, — диагноз подтвердился. Мне позвонили 10 декабря и сказали, что Наташа умерла, а Влад лежит в больнице. Мне каждый день сообщали о его состоянии и результатах анализов на менингит. Сыну делали снимок головы и на какие-то виды бактерий — справки написаны по-арабски, — говорит Анна.

Влад сейчас находится в Минске, он прилетел плановым рейсом 17 декабря. Парень чувствует себя нормально — у него ничего не болит. В то время как он лежал в больнице, мама его обманывала, что Наталья тоже в больнице в изоляции. Когда Влад прилетел в Беларусь, то узнал о смерти своей тети.

— У него сердечная аритмия — когда он начал задыхаться в Египте, я подумала, что из-за этого. Они вдвоем полетели туда немного подпростывшими — думали, что прогреются на юге, отдохнут. Сын пил антибиотики, а Наташа все порошочками лечилась. Они чувствовали себя хорошо. Единственное, Наташа мне писала, что у нее очень болит голова, она пила таблетки. Как мне потом сказали, если организм ослаблен, вирус менингита мог быстро все это спровоцировать.

Наталья умерла 10 декабря, позже ее тело доставили в Беларусь, 17 декабря женщину похоронили. В Египте минчанка была впервые, но раньше она работала бухгалтером в посольстве Беларуси в ОАЭ.

— Когда мы забирали тело, нам сказали, что очень много таких случаев из Египта, — сказала Анна.

Напомним, в конце октября — начале ноября супруги из Беларуси погибли после отдыха в отеле Shаrm Reef в Шарм-эль-Шейхе. Официальной причины смерти пока нет, но с высокой вероятностью ей стало пищевое отравление. На сегодня результатов судмедэкспертизы еще нет, сказал нам сын погибшей белоруски Андрей. На прошлой неделе еще одну белоруску скорая забрала прямо с самолета. После отдыха в Египте ей стало плохо, зарубежные медики поставили ей диагноз «гастроэнтерит», белорусские — «вирусный менингит». Сейчас гомельчанка находится в стабильном состоянии, рассказал сегодня Onliner ее муж Станислав.