В Дрогичинском районе пропала пожилая женщина - ушла из дома

Источник материала: Виртуальный Брест

Пропала Янущик (Волкович) Нина Борисовна (25.02.1938 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Дрогичинский р-н, д. Заклетенье, ул. Центральная д. 21.





18.12.2019 около 21:00 ушла из дома, намереваясь направиться в церковь в д. Бездеж (Брестская обл., Дрогичинский р-н) и пропала.

До настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.