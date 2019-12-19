|
В Дрогичинском районе пропала пожилая женщина - ушла из дома
20.12.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пропала Янущик (Волкович) Нина Борисовна (25.02.1938 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Дрогичинский р-н, д. Заклетенье, ул. Центральная д. 21.
18.12.2019 около 21:00 ушла из дома, намереваясь направиться в церковь в д. Бездеж (Брестская обл., Дрогичинский р-н) и пропала.
До настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пропала Янущик (Волкович) Нина Борисовна (25.02.1938 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Дрогичинский р-н, д. Заклетенье, ул. Центральная д. 21. 18.12.2019 около 21:00...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)