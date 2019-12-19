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В Дрогичинском районе пропала пожилая женщина - ушла из дома

20.12.2019 07:30 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Пропала Янущик (Волкович) Нина Борисовна (25.02.1938 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Дрогичинский р-н, д. Заклетенье, ул. Центральная д. 21.

В Дрогичинском районе пропала пожилая женщина - ушла из дома

18.12.2019 около 21:00 ушла из дома, намереваясь направиться в церковь в д. Бездеж (Брестская обл., Дрогичинский р-н) и пропала.

До настоящего времени о её местонахождении ничего не известно.

 
 
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  Пропала Янущик (Волкович) Нина Борисовна (25.02.1938 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Дрогичинский р-н, д. Заклетенье, ул. Центральная д. 21. 18.12.2019 около 21:00...
 
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