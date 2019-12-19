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Дубровенцы присоединились к акции «Наши дети»

20.12.2019 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенцы присоединились к акции «Наши дети»

9 декабря 2019 г. в Беларуси дан старт торжественным мероприятиям новогодней благотворительной акции «Наши дети». И уже сейчас известно о сотнях полезных и добрых дел, которые помогают создать атмосферу праздника для тех, кто в этом особенно остро нуждается. К акции подключились государственные и общественные организации, трудовые и детские коллективы.

Так, учащиеся средней школы №2 г. Дубровно в рамках информационной поддержки акции «Наши дети» провели в фойе школы новогодний флешмоб, во время которого участники выложили название акции (на снимке).
А в Дубровенском районном центре детей и молодежи завершаются приготовления к самым главным мероприятиям года: благотворительным новогодним представлениям, в которых примут участие дети из приемных и опекунских семей и дети с ограниченными возможностями.
Организаторы позаботятся, чтобы утренники стали настоящей сказкой. Перед началом мероприятия все желающие смогут сфотографироваться в красочной фотозоне, которая расположится на площадке возле центра детей и молодежи. В зрительном зале гостей праздника будет ждать необыкновенное новогоднее представление с танцами, хороводами, играми и волшебными испытаниями.

Представления пройдут 25 декабря. В 10.00 на праздник приглашаются ребята из приемных и опекунских семей. В 12.00 — ребята с ограниченными возможностями.
Республиканской акции «Наши дети» уже почти четверть века. В апреле 1995 года Указом Президента Беларуси был утвержден первый Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на 1995-2000 годы. В нем были прописаны десятки важных задач на ближайшую пятилетку. В том числе создание Национального центра усыновления и банка детей-сирот, завершение строительства детских деревень в Кобрине и Боровлянах, расширение сети реабилитационных центров. И наряду с этим — проведение предновогодней благотворительной акции «Наши дети». За эти годы она превратилась в настоящий марафон добра, стала новой белорусской традицией.

Новогодняя благотворительная акция «Наши дети» пройдет в Беларуси с 9 декабря 2019 года по 10 января 2020 года.

Елена КОРСАКОВА.

 
 
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9 декабря 2019 г. в Беларуси дан старт торжественным мероприятиям новогодней благотворительной акции «Наши дети». И уже сейчас известно о
 
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