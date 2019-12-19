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Потеряла детство, увела мужа из семьи и не может добиться уважения отца. Интересные факты о Лизе Боярской

20.12.2019 08:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ее отец — главный мушкетер страны, мать — известная актриса, однако актерскую карьеру Елизавета Боярская построила вовсе не благодаря известной фамилии: в покорении театрального олимпа ей помогли не связи, а невероятное упорство. Сегодня Лиза отмечает (наверняка, в кругу любимой семьи) свой 34-й день рождения. По этому поводу LADY собрала самые интересные высказывания актрисы.

Не пилит мужа

Елизавета Боярская и Максим Матвеев в браке почти 10 лет. И хотя все эти годы пресса с завидной регулярностью пишет про развод и семейные распри, на деле в их отношениях абсолютная гармония. А скандал за всю историю существования этой пары случился лишь однажды. И то — до свадьбы: так вышло, что будущего супруга наследница актерской династии «увела» у его первой жены Яны Сексте.

Кстати, в одном из интервью Лиза поделилась секретом счастливой семейной жизни. Оказывается, залог долгого брака, по мнению Боярской, — не пилить собственного мужа.

«Женщина должна быть слабой, приветливой, обаятельной. Позволять себе быть уязвимой. Тогда и мужчина рядом будет сильнее и ответственнее. Но при этом, даже если ты слабая, это не дает тебе права выносить мозг. Чтобы прожить долгую и счастливую жизнь вместе, надо чтобы друг с другом было хорошо и спокойно. И если муж скажет: „Слушай, я хочу сейчас день посидеть у себя в комнате и ни о чем не думать“, — не стоит устраивать сцену».

Обожает быть мамой мальчиков

В семье Матвеевых двое детей: семилетний Андрей и годовалый Гриша. Актриса в сыновьях души не чает и признается, что быть мамой мальчиков — ее призвание.

«Честно говоря, я очень рада, что у нас второй мальчик. Хотя моя мама говорит, что дочь необходима, девочка ближе, всегда будет с тобой. Но я пока про это мало понимаю. Я не знаю, что такое быть мамой девочки. Зато мне очень нравится быть мамой мальчиков. Мне понятно, что с ними делать. Нравится с ними шалить. Нравится, как они мыслят, их шутки, их образ жизни, игрушки, увлечения, мультики, которые они смотрят. Мне все нравится. Не хочется загадывать, но если будут еще дети, я готова продолжить эту „мальчиковую“ традицию».

Ненавидит соцсети

Лиза Боярская — из числа тех, кому чужды современные тренды и технологии. Конечно, напрочь от гаджетов она не отказывается, однако от соцсетей старается держаться подальше: актриса даже удалила свой профиль в Facebook.

Однако сегодня быть востребованным актером (или же, как в случае Лизы, благотворителем), не имея странички в инстаграме, непросто. Для того чтобы освещать работу фонда «Доктор Клоун», которому они с супругом регулярно помогают, Боярская все же зарегистрировалась в популярной сети. В ее аккаунте — много о работе, очень мало — о личной жизни.

«Не хочу, чтобы все знали, какая я на самом деле и чем живу, — поясняет актриса. — Артисты и так предельно открываются зрителю на сцене и в кино, поэтому какую-то часть себя хочется оставить неприкосновенной».

В комментариях Лиза отвечает редко, с подписчиками предпочитает не спорить: по ее мнению, между актером и зрителем должна сохраняться хоть какая-то дистанция.

«Мне безумно интересны артисты, про которых я ничего не знаю: Костя Хабенский, Олег Меньшиков, например, — рассуждает Боярская. — Они для меня остаются… какими-то, что ли, недосягаемыми. Да, с кем-то я работала на сцене и в кадре, но тем не менее оттого, что они сторонятся публичности, редко можно прочитать их интервью или увидеть в светских новостных лентах, они остаются для меня загадкой. Мне интересно слушать, как они рассуждают о профессии, о жизни. И мне совсем не хочется знать каких-то семейных подробностей».

Оберегает детей от публичности

Своих сыновей Елизавета не светит не только в соцсетях, но и в прессе. Причина проста: она не понаслышке знает, каково это — быть ребенком звездного родителя.

«Я помню свои ощущения, когда меня сажали в кадр в передачах про папу, и помню, как я это не любила, — поделилась актриса. — Мне казалось, что у меня воруют мое детство, мое свободное время, которое я могу потратить на игру. И к тому же я себя чувствовала ужасно неуютно, когда мне задавали вопросы: „А ты хочешь быть актрисой? А какая у тебя любимая роль у папы?“. Я думала: „Господи, отстаньте, я не смотрю папины фильмы, я играю в игрушки и хочу бегать с друзьями во дворе“. Нельзя детей раньше времени вводить в это публичное поле».

Не гордится номинацией на «Оскар»

Впрочем, даже не покоряя голливудские подмостки, Елизавете удалось стать номинанткой на премию «Оскар». И даже «засветиться» перед десятками именитых зарубежных актеров.

«Я снималась в фильме про последние дни Гитлера, у нас он был переведен как «Бункер», — поделилась она историей в интервью Светлане Бондарчук. — В 2005-м картина была номинирована на «Оскар». Я играла медсестру Эрну — небольшую, сквозную роль. Было несколько съемочных дней в Петербурге, а потом я полетела в Мюнхен, у меня было несколько сцен с немецкими артистами, действие происходило в бункере у «Гитлера».

Одна сцена была с исполнителем главной роли Бруно Ганцем: фюрер на последнем издыхании, уже наступает Советская армия, и вдруг моя героиня не выдерживает и начинает слезно молить его: «Пожалуйста, сохраняйте веру в себя, мы с вами до конца» — такая преданная… Это было единственное яркое проявление моей героини.

Я не смотрела эту церемонию. Видел мой папа и мой однокурсник. Папа сидит в аэропорту, ждет рейса, смотрит церемонию «Оскар» по телевизору в зале ожидания. Объявляют картины в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Камера обводит тех, кто в зале сидит: Де Ниро, других знаменитых актеров. Говорят: «Бункер», показывают именно те 10 секунд, в течение которых длится мой эмоциональный монолог.

И папа сказал, что начал себя щипать, потому что подумал, что сошел с ума. Так и мой однокурсник рассказывал: «Сижу, ужинаю, ем гречневую кашу. Маленький телевизор на кухне, я смотрю церемонию „Оскар“ — и тут вижу тебя. Я подавился. Десять секунд — и все прошло, не могу понять, мне почудилось или нет».

Кстати, Михаил Боярский нередко делает шокирующие заявления о женщине и ее месте в жизни. Как-то досталось и дочери — в ответ на вопрос журналистки о том, какими ролями Лизы он гордится, Михаил заявил:

«Да никакой не горжусь. Что мне гордиться? Пускай сама разбирается со своей судьбой, профессией. Она получила то, что хотела. Я просто очень рад, что у нее двое детей и что рано или поздно она поймет, что все, чем она занималась, — это романтическая юность».

И не грезит о Голливуде

Пока коллеги Боярской активно пытаются попасть в святая святых киноиндустрии — Голливуд, Лиза, напротив, мечтает о хорошем российском кино. И не хочет уезжать из родной страны.

«Что касается Голливуда, то я пробовала, и не раз, какое-то время состояла в агентствах и поняла одно: если хочешь сниматься в Америке, то там нужно сидеть, — отметила артистка в одном из интервью. — Лет пять назад у меня еще был такой запал: мол, поеду, у меня получится, я хочу работать за рубежом! А сейчас думаю: „Да в общем, не хочу“. Если пригласят на роль какую-нибудь — с радостью. Но что-то строить там — нет. Это целое дело. Я понимаю, что хочу делать здесь, в каком направлении развиваться».

 
 
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Ее отец - главный мушкетер страны, мать - известная актриса, однако актерскую карьеру Елизавета Боярская построила вовсе не благодаря известной фамилии: в...
 
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