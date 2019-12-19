Региональный кастинг конкурса «Мисс Беларусь — 2020» прошел в Смолевичах





В Молодежном центре города Смолевичи прошел региональный кастинг Национального конкурса красоты «Мисс Беларусь — 2020».





30 девушек поражали компетентное жюри своей красотой и талантами.





Конкурс направлен на эстетическое, творческое и духовное воспитание молодого поколения, содействие гармоничному развитию личности, популяризация белорусской моды, отбор представительниц Республики Беларусь для их подготовки и участия в международных конкурсах красоты, и проводится в три этапа, первые два из которых отборочные, третий — заключительный. А проходит конкурс один раз в два года.





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