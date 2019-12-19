Обзор ТОП-3 смартфонов Samsung

Источник материала: Tut.by

Уже не первый год Samsung является лидером рынка и прямым конкурентом компании Apple. Смартфоны этой марки работают на ОС Андроид , обладают современным дизайном, устойчивостью к механическим повреждениям, а также поддерживают установку новых обновлений в течение нескольких лет.

Популярные смартфоны Samsung среди пользователей площадки KUPI.TUT.BY

Одновременно технологичная и автономная модель линейки. Экран с тонкими рамками и большой диагональю. Покупатели отмечают скорость обработки процессов и качество дисплея.

— Емкость аккумулятора в 4000 мА⋅ч позволяет пользоваться устройством на протяжении всего дня с включенным LTE. В результате нет необходимости приобретать Power-bank или чехлы-зарядники.

— Встроенная память 64 Гб позволяет не беспокоиться о размерах и количестве медиафайлов, установленных приложений и скачанных файлов.

— Функция быстрой зарядки дает возможность заряжать устройство за максимально короткие сроки.

— На телефоне установлены 4 камеры — 3 основные на 5, 8, 25 МП и одна фронтальная на 25 МП. В результате модель обеспечивает пользователя качественными снимками и съемкой видео.

— Пользователи также отмечают удобство опции NFC, позволяющей сканировать карты и расплачиваться ими в магазинах дистанционно с помощью телефона.

Из недостатков покупатели выделили медленное сканирование отпечатка пальца и Face ID.

Подробные характеристики Galaxy A50 и отзывы пользователей на площадке KUPI.TUT.BY.

Тонкий и компактный смартфон со всеми необходимыми функциями для комфортного использования. Девайс понравится тем, кто не любит широко диагональные модели и ставит удобство на первое место.

— 8-ми ядерный процесс в устройстве обеспечивает пользователя мощной производительностью и поддержкой требовательных по характеристикам приложений.

— 4 Гб оперативной памяти дают возможность комфортно работать одновременно с несколькими утилитами в многооконном режиме и быстро переключаться между программами.

— Для увеличения памяти есть разъем для флешки до 512 гб.

— Видеосъемка позволяет снимать 30 кадров/сек в разрешении 1920×1080. Также установлен режим макросъемки, что является хорошим дополнением для любителей качественных видео.

Главный недостаток модели по мнению пользователей — аккумулятор на 3100 мА⋅ч, что с трудом хватает на целый день при активном использовании.

Больше характеристик модели и отзывы пользователей .

Samsung Galaxy A10 — бюджетное устройство с технологичными характеристиками. За небольшую цену пользователь получает современный телефон со всеми необходимыми функциями.

— 8-ми ядерный процессор повышает производительность и обеспечивает устройство быстрой обработкой данных.

— Качественная матрица для хорошей передачи изображения.

— Узкие боковые рамки для большего комфорта.

— 3400 мА⋅ч позволяет находиться телефону в автономном режиме целый день без подзарядки.

— Презентабельный дизайн, что подчеркивает технологичность модели.

— Основная камера на 13 МП и фронтальная на 5 для качественной съемки видео в любых ситуациях.

Из недостатков покупатели отмечают недостаточный объем памяти — 2 Гб. В результате мощности не хватает для качественного воплощения многозадачности с открытием нескольких окон приложений.

Дополнительные функции Galaxy A10 и отзывы покупателей на площадке KUPI.TUT.BY.

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