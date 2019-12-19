ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Расстрел сотрудников спецслужб в Москве. Путин в это время был на концерте для сотрудников ФСБ

20.12.2019 09:00 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Расстрел сотрудников спецслужб в Москве. Путин в это время был на концерте для сотрудников ФСБ

фото: rbk.ru

Дерзкое преступление совершено в четверг вечером, между 18 и 19 часами, в центре Москвы, у здания ФСБ на Лубянке. Один сотрудник спецслужб погиб, четыре человека ранены. Стрелявшего ликвидировал спецназ.

По данным РБК, стрельбу неизвестный начал из автомата Калашникова в приемной ФСБ. В некоторых СМИ появилась информация о трех нападавших, однако позже она была опровергнута. ФСБ заявила, что стрелявший был один, он не проникал в здание, его ликвидировали.

О ЧП сообщили России Владимиру Путину. В момент преступления он находился на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности  (отмечается 20 декабря).

В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ. Еще пять человек ранены – четверо сотрудников спецслужб и одно гражданское лицо. Сообщается о ранениях разной степени тяжести.

В районе Лубянки перекрывалось движение транспорта. Территория была обследована на предмет наличия взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Предполагаемый стрелок - житель Московской области. Официальные органы пока не подтвердили информацию его о личности.  Некоторые СМИ сообщили имя и фамилию мужчины, ему 39 лет. По информации из открытых источников известно, этот человек был участником турниров по стрельбе. Работал как ИП в Электростали, в 2015 году прекратил предпринимательскую деятельность. Его мать рассказала, что он не служил в армии, работал в охранных предприятиях и увлекался стрельбой. По ее словам, от его коллеги она узнала, что ее сын давно уволился.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дерзкое преступление совершено в четверг вечером, между 18 и 19 часами, в центре Москвы, у здания ФСБ на Лубянке. Один сотрудник спецслужб погиб, четыре человека...
 
Новости дня
Новости разные
 
Обзор ТОП-3 смартфонов Samsung
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Полымя

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика