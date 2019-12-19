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Расстрел сотрудников спецслужб в Москве. Путин в это время был на концерте для сотрудников ФСБ
20.12.2019 09:00 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: rbk.ru
Дерзкое преступление совершено в четверг вечером, между 18 и 19 часами, в центре Москвы, у здания ФСБ на Лубянке. Один сотрудник спецслужб погиб, четыре человека ранены. Стрелявшего ликвидировал спецназ.
По данным
О ЧП сообщили России Владимиру Путину. В момент преступления он находился на концерте в Кремле в честь Дня работника органов безопасности (отмечается 20 декабря).
В результате стрельбы погиб сотрудник ФСБ. Еще пять человек ранены – четверо сотрудников спецслужб и одно гражданское лицо. Сообщается о ранениях разной степени тяжести.
В районе Лубянки перекрывалось движение транспорта. Территория была обследована на предмет наличия взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Предполагаемый стрелок - житель Московской области. Официальные органы пока не подтвердили информацию его о личности. Некоторые СМИ сообщили имя и фамилию мужчины, ему 39 лет. По информации из открытых источников известно, этот человек был участником турниров по стрельбе. Работал как ИП в Электростали, в 2015 году прекратил предпринимательскую деятельность. Его мать рассказала, что он не служил в армии, работал в охранных предприятиях и увлекался стрельбой. По ее словам, от его коллеги она узнала, что ее сын давно уволился.
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Дерзкое преступление совершено в четверг вечером, между 18 и 19 часами, в центре Москвы, у здания ФСБ на Лубянке. Один сотрудник спецслужб погиб, четыре человека...
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