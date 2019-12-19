Украина и Россия достигли принципиального соглашения по газу

Источник материала: Ежедневник



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Москва, Киев и Брюссель 19 декабря после девятичасовых переговоров объявили о принципиальном согласовании продления контракта на транзит газа через Украину.

Детали договоренности пока не раскрываются, пишет Коммерсантъ . Финальные документы не подписаны, но стороны намереваются сделать это до конца года. Действующий газовый контракт между странами истекает 1 января.

Переговоры прошли в Берлине. Об их успехе сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. По его словам, окончательные позиции будут согласованы с правительствами, после этого состоится подписание документов.

Россию на переговорах представлял глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак, Украину - министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и руководитель оператора газотранспортной системы страны Сергей Макогон.

Ранее Москва предлагала Киеву заключить пакетное соглашение. Речь в нем, в частности, шла о прекращении судебных споров ( разбирательство вокруг выплаты «Газпромом» 2,6 млрд долларов, которое «Нафтогаз» уже выиграл в Стокгольмском арбитраже). Продлить транзитный контракт Россия была готова всего на год или заключить новый на тот же срок. При этом президент Владимир Путин говорил о возможности предоставить Украине скидку на газ в случае его закупок в размере 25%. Украинская компания неоднократно называла условия по судебным спорам и сроку контракта неприемлемыми.