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Украина и Россия достигли принципиального соглашения по газу

20.12.2019 11:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Украина и Россия достигли принципиального соглашения по газу

фото: versiya.info

Москва, Киев и Брюссель 19 декабря после девятичасовых переговоров объявили о принципиальном согласовании продления контракта на транзит газа через Украину.

Детали договоренности пока не раскрываются, пишет Коммерсантъ. Финальные документы не подписаны, но стороны намереваются сделать это до конца года. Действующий газовый контракт между странами истекает 1 января.

Переговоры прошли в Берлине. Об их успехе сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. По его словам, окончательные позиции будут согласованы с правительствами, после этого состоится подписание документов.

Россию на переговорах представлял глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак, Украину - министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко и руководитель оператора газотранспортной системы страны Сергей Макогон.

Ранее Москва предлагала Киеву заключить пакетное соглашение. Речь в нем, в частности, шла о прекращении судебных споров  ( разбирательство вокруг выплаты «Газпромом» 2,6 млрд долларов, которое «Нафтогаз» уже выиграл в Стокгольмском арбитраже). Продлить транзитный контракт Россия была готова всего на год или заключить новый на тот же срок. При этом президент Владимир Путин говорил о возможности предоставить Украине скидку на газ в случае его закупок в размере 25%. Украинская компания неоднократно называла условия по судебным спорам и сроку контракта неприемлемыми.

 
 
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Москва, Киев и Брюссель 19 декабря после девятичасовых переговоров объявили о принципиальном согласовании продления контракта на транзит газа через Украину.
 
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