Лукашенко улетел к Путину выпрашивать дешевый газ









Но самым главным и напряженным пунктом программы обещает стать встреча с Путиным.





Напомним, что встреча российского и белорусского президентов является продолжением долгих и трудных переговоров между странами на интеграционную тематику.





Последний раз президенты обсуждали интеграцию 7 декабря, тогда переговоры продлились несколько часов, однако восемь дорожных карт из 31 так и не были согласованы.





Правительства двух стран последние месяцы занимались этим вопросом, однако очевидно, что принципиальные моменты – по цене на газ для Беларуси (действующий контракт заканчивается вместе с уходящим годом), по компенсации Беларуси потерь от налогового маневра в российской нефтяной отрасли и др. - отданы на откуп президентам.





Последние высказывания глав государств на интеграционную тематику свидетельствуют о том, что позиции Беларуси и России по-прежнему далеки.





Так, Владимир Путин заявил вчера, что «дотировать» Беларусь (снижением цены на газ) при нерешенном будущем "союзного государства" для России было бы ошибкой. Российский президент также говорил о необходимости создания общих контрольных и эмиссионных органов.









Белорусская сторона, в свою очередь, настаивает, что союзнические отношения подразумевают равные условия для энергетического сектора (цена на газ на уровне Смоленской области РФ), рынка товаров и т.д., поэтому о дотировании белорусской экономики Россией говорить некорректно.





Более ранние заявления Лукашенко о том, "а на хрена нужен такой Союз", вывели дискуссию с экономического на политический уровень. Это вчера признал и Путин, заявив о том, что для решения интеграционных вопросов нужна политическая воля обеих сторон.





Удастся ли сторонам согласовать позиции до Нового года, станет ясно, возможно, уже сегодня. Реакции белорусской стороны на вчерашние жесткие высказывания Путина на эту тему пока не последовало.