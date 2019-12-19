Лукашенко вылетел в Петербург для участия в саммите ЕАЭС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург. Борт номер один отправился из национального аэропорта Минска, сообщает телеканала «МИР 24».

Глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Ожидается, что главы стран-участниц объединения подведут итоги развития интеграционного взаимодействия и обсудят перспективы совместной работы в следующем году. Тогда председательство в ЕАЭС перейдет Беларуси.