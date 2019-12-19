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Лукашенко вылетел в Петербург для участия в саммите ЕАЭС
20.12.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко вылетел в Санкт-Петербург. Борт номер один отправился из национального аэропорта Минска, сообщает телеканала «МИР 24».
Глава государства примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Ожидается, что главы стран-участниц объединения подведут итоги развития интеграционного взаимодействия и обсудят перспективы совместной работы в следующем году. Тогда председательство в ЕАЭС перейдет Беларуси.
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Главы стран-участниц объединения подведут итоги развития интеграционного взаимодействия. В следующем году председательство перейдет Беларуси.
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