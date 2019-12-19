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Евросоюз предлагает Беларуси подписать визовое соглашение до подорожания шенгена в феврале
Источник материала: Myfin
В ЕС напомнили, что со 2 февраля 2020 года шенгенские визы для граждан Беларуси подорожают до 80
Но после вступления в силу соглашения об упрощении визового режима шенген для белорусов подешевеет до 35 евро.
17-18 декабря в Брюсселе.на заседании координационной группы Беларусь - ЕС стороны обсудили заключительные шаги для подписания и вступления в силу соглашений. После подписания документы должны быть ратифицированы в Европейском парламенте и Национальном собрании Беларуси.
Источник: Myfin.by
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Евросоюз предлагает Беларуси подписать соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии в январе 2020 года. Документ может быть подписан в Брюсселе (Бельгия)....
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