Евросоюз предлагает Беларуси подписать визовое соглашение до подорожания шенгена в феврале

Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

В ЕС напомнили, что со 2 февраля 2020 года шенгенские визы для граждан Беларуси подорожают до 80 евро .

Но после вступления в силу соглашения об упрощении визового режима шенген для белорусов подешевеет до 35 евро.

17-18 декабря в Брюсселе.на заседании координационной группы Беларусь - ЕС стороны обсудили заключительные шаги для подписания и вступления в силу соглашений. После подписания документы должны быть ратифицированы в Европейском парламенте и Национальном собрании Беларуси.