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Евросоюз предлагает Беларуси подписать визовое соглашение до подорожания шенгена в феврале

20.12.2019 12:12 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: pixabay.com

В ЕС напомнили, что со 2 февраля 2020 года шенгенские визы для граждан Беларуси подорожают до 80 евро.

Но после вступления в силу соглашения об упрощении визового режима шенген для белорусов подешевеет до 35 евро.

17-18 декабря в Брюсселе.на заседании координационной группы Беларусь - ЕС стороны обсудили заключительные шаги для подписания и вступления в силу соглашений. После подписания документы должны быть ратифицированы в Европейском парламенте и Национальном собрании Беларуси.

Источник: Myfin.by
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Евросоюз предлагает Беларуси подписать соглашения об упрощении визового режима и о реадмиссии в январе 2020 года. Документ может быть подписан в Брюсселе (Бельгия)....
 
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