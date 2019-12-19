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С начала года в минском аэропорту таможенный контроль прошли 3 млн человек

20.12.2019 12:48 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

С начала года в минском аэропорту таможенный контроль прошли 3 млн человек
Фото из открытых источников

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, в 2019 году сотрудники ведомства осуществили таможенные операции в отношении 150 тыс. партий товаров, перемещаемых воздушным транспортом через таможенную границу ЕАЭС.

С начала года в минском аэропорту таможенный контроль прошли 3 млн человек Можно ли провозить через границу салюты и фейерверки?

83% партий авиагрузов, прибывающих в Национальный аэропорт «Минск», оформляются таможенниками в течение двух часов, такое же количество экспортных партий товаров, перемещаемых международным воздушным транспортом, выпускаются всего за 5 минут.

Кроме того, за 11 месяцев 2019 года таможенный контроль был осуществлен в отношении более 31 тыс. воздушных судов и почти 3 млн физических лиц, пересекающих таможенную границу ЕАЭС.

 
Теги: Минск
 
 
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За 11 месяцев 2019 года таможенный контроль был осуществлен в отношении более 31 тыс. воздушных судов и почти 3 млн физических лиц, пересекающих таможенную границу...
 
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