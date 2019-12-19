С начала года в минском аэропорту таможенный контроль прошли 3 млн человек

Источник материала: Аргументы и факты

Как сообщила «АиФ» инспектор отдела идеологической работы Минской региональной таможни Татьяна ЛИННИК, в 2019 году сотрудники ведомства осуществили таможенные операции в отношении 150 тыс. партий товаров, перемещаемых воздушным транспортом через таможенную границу ЕАЭС.

83% партий авиагрузов, прибывающих в Национальный аэропорт «Минск», оформляются таможенниками в течение двух часов, такое же количество экспортных партий товаров, перемещаемых международным воздушным транспортом, выпускаются всего за 5 минут.

Кроме того, за 11 месяцев 2019 года таможенный контроль был осуществлен в отношении более 31 тыс. воздушных судов и почти 3 млн физических лиц, пересекающих таможенную границу ЕАЭС.