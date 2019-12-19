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В Гродно из маршрутки выпала 75-летняя женщина
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гродно из маршрутного такси выпала пассажирка.
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Она пыталась зайти в маршрутку, которая подъехала к остановке. В Гродно почти все маршрутки оснащены автоматическими дверями, но некоторые водители начинают движение, когда они закрыты не полностью.
Так случилось и в этот раз. Пенсионерка стала на подножку, взялась за входной поручень, а водитель стал выезжать с остановки, не заметив пассажирку.
Женщина упала на асфальт. Пострадавшая получила ушиб грудной клетки и перелом пальца руки. Действиям водителя будет дана правовая оценка.
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Новости Беларуси. В Гродно из маршрутного такси выпала пассажирка. По информации старшего инспектора отделения информации и общественных связей УВД...
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