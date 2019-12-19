Журналистку cудили по статье 23.34 Административного кодекса — за «публичное выражение своего отношение к предстоящим «выборам», высказанное на легальной, проходившей в рамках официальной агитационной кампании, Встрече свободных людей 15 ноября на площади Свободы в Минске.



