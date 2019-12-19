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Ирину Халип наказали штрафом за "Встречу свободных людей"
Источник материала: Партизан
Белорусскую журналистку Ирину Халип вызвали сегодня в суд Партизанского района Минска
Журналистку cудили по статье 23.34 Административного кодекса — за «публичное выражение своего отношение к предстоящим «выборам», высказанное на легальной, проходившей в рамках официальной агитационной кампании, Встрече свободных людей 15 ноября на площади Свободы в Минске.
Ирину Халип оштрафовали на 15 базовых величин ($182.1), сообщает
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Белорусскую журналистку Ирину Халип вызвали сегодня в суд Партизанского района Минска
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