Изменение о порядке обеспечения работников средствами индивидуальной защиты

Источник материала: Кричевская жизнь

Порядок обеспечения работников средствами индивидуальной защиты регулируется Инструкцией по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 декабря 2008 г. № 209 (далее – Инструкция).

В данный документ внесены изменения постановлением Министерства труда и социальной защиты республики Беларусь от 27.06.2019 № 30, вступившими в силу с 25.08.2019. Новая редакция Инструкции содержит 54 пункта.

Пунктом 2 новой редакции Инструкции установлено, что для ее целей применяются термины и их определения в значениях, установленных не только Законом Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда», Законом Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З «О защите прав потребителей», но и техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878.

В новой редакции Инструкции приводятся новые по сравнению с ранее действовавшей Инструкцией термины и их определения, имеющие важное значение для обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

Подробно разъяснено что, средства индивидуальной защиты применяются в тех случаях, когда исключение воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов либо снижение уровня их воздействия на работника до установленных нормативов не может быть обеспечено конструкцией оборудования, организацией производственных процессов, архитектурно-планировочными решениями и средствами коллективной защиты, а также при выполнении работ, связанных с загрязнением (пункт 3 новой редакции Инструкции).

В соответствии с требованиями пункта 7 новой редакции Инструкции, наниматель имеет право выдавать работникам по согласованию с профессиональными союзами (далее — профсоюзы) либо уполномоченными лицами по охране труда работников организации (далее, если не установлено иное, — уполномоченные лица) в пределах одного вида средства индивидуальной защиты, предусмотренного типовыми нормами, средство индивидуальной защиты с равноценными или более высокими (дополнительными) защитными свойствами и гигиеническими характеристиками. В ранее действующей редакции наниматель имеет право, исходя из особенностей производства (выполняемых работ), с разрешения только территориальных органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарный надзор, и территориальных органов Департамента государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и по согласованию с первичными профсоюзными организациями или уполномоченными лицами заменять один вид средства индивидуальной защиты.

В соответствии с требованиями пункта 11 новой редакции Инструкции, не предусмотренные в типовых нормах средства индивидуальной защиты выдаются работникам для обеспечения их безопасности в зависимости от воздействующих вредных и (или) опасных производственных факторов на основании:

– аттестации рабочих мест по условиям труда (если ее проведение предусмотрено требованиями НПА);

– комплексной гигиенической оценки условий труда;

– оценки профессиональных рисков или требований нормативно правовых актов (далее – НПА), технических нормативно правовых актов (далее – ТНПА), содержащих требования по охране труда.

При этом период использования таких средств индивидуальной защиты будет «до износа» или они будут использоваться как дежурные.

Пунктом 13 новой редакции Инструкции нанимателю предоставлено право самостоятельно определять средства индивидуальной защиты, которые необходимы для обеспечения безопасных условий труда работника, а также для защиты от загрязнения, и устанавливать нормы их выдачи, при отсутствии применяемых профессии рабочего (должности служащего) в типовых нормах.

В этих случаях наниматель устанавливает нормы самостоятельно исходя из характера и условий труда, анализа результатов оценки рисков от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочем месте работника, аттестации рабочего места по условиям труда (если ее проведение предусмотрено требованиями НПА), наличия вредных и (или) опасных производственных факторов и с учетом перечня средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда, установленного согласно приложению к постановлению Минтруда и соцзащиты Республики Беларусь от 15.10.2010 № 145.

В соответствии с пунктом 14 новой редакции Инструкции работнику не выдаются средства индивидуальной защиты, предусмотренные к выдаче в типовых нормах для профессии рабочего (должности служащего) дополнительно, при определенных условиях труда или выполнении определенных видов работ, если в организации по технологическому процессу не предусмотрены указанные виды работ или результатами аттестации рабочих мест по условиям труда (если ее проведение предусмотрено требованиями НПА) подтверждено отсутствие вредных производственных факторов, для защиты от которых данные средства индивидуальной защиты дополнительно предназначены.

В пункте 18 новой редакции Инструкции определены нормы выдачи дежурных средств индивидуальной защиты. Так, количество дежурных средств индивидуальной защиты определяется исходя из числа занятых на данном рабочем месте в наиболее загруженную смену и норм выдачи аналогичных средств индивидуальной защиты для одного работника, содержащихся в типовых нормах.

Установлен порядок выдачи средств индивидуальной защиты, неприменяемых многократно. Согласно пункту 37 новой редакции Инструкции средства индивидуальной защиты, не допускающие многократного применения (противошумные вкладыши, средства индивидуальной защиты органов дыхания и др.), выдаются работнику в виде одноразового комплекта перед началом рабочего дня (смены).

Из Инструкции исключены приложения, определяющие примерную форму акта опытной эксплуатации средств индивидуальной защиты и форму личной карточки учета средств индивидуальной защиты, а только определены показатели, которые следует учитывать при выборе средств индивидуальной защиты путем проведения опытной эксплуатации, а также сведения, включаемые в личную карточка учета средств индивидуальной защиты.

Из Инструкции исключен пункт 42, а именно — работники органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора), представители профессиональных союзов, их организационных структур, объединений таких союзов и их организационных структур, инвестора при осуществлении своих полномочий в организациях обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты, предоставляемыми в их распоряжение организациями на время осуществления указанных полномочий.

Если же не обеспечить работников спецодеждой, то это может привести:

— к их отказу от выполнения работы (если не выдана спецодежда, непосредственно обеспечивающая безопасность труда) (пункт 6 статьи 222 Трудового Кодекса Республики Беларусь);

— к несчастным случаям на производстве;

— трудовым спорам о выдаче спецодежды;

— привлечению к административной ответственности.

В последнем случае санкция — это штраф в размере от 5 до 40 базовых величин (БВ) на должностное лицо организации (часть 1 статьи 9.17 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь). Если то же нарушение совершено повторно в течение года после наложения взыскания за предыдущее, размер штрафа составляет от 15 до 50 БВ (часть 3 статьи 9.17 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь)

Заместитель начальника Кричевского

межрайонного отдела Могилевского

областного управления А.А. Клименков