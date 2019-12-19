ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Украино-российские переговоры по газу продолжились в Минске

20.12.2019 14:30 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Украино-российские переговоры по газу продолжились в Минске

фото: svitnov.com

Частью пакетного соглашения между сторонами может взаимозачет долгов сторон друг перед другом.

О возможности соглашения на таких условиях сообщает источник в российской делегации, которая ведет переговоры с «Нафтогазом Украины» и Еврокомиссией.

Согласно решению Стокгольмского арбитража, российская газовая компания должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа (с учетом просрочки платежа - 3 млрд долларов).

19 декабря Владимир Путин назвал это решение политическим. Российский президент напомнил также, что Украина тоже имеет долг перед Россией в размере 3 млрд долларов, возникший в результате вложения части средств Фонда национального благосостояния в украинские ценные бумаги.

Источник, близкий к российскому правительству, пояснил РБК, что обсуждается вариант взаимозачета долга «Газпрома» по решению Стокгольма и обязательств Украины по еврооблигациям.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Частью пакетного соглашения между сторонами может взаимозачет долгов сторон друг перед другом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Volkswagen показал новый хэтчбек на рождественской открытке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
20.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика