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Украино-российские переговоры по газу продолжились в Минске
20.12.2019 14:30 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: svitnov.com
Частью пакетного соглашения между сторонами может взаимозачет долгов сторон друг перед другом.
О возможности соглашения на таких условиях сообщает источник в российской делегации, которая ведет переговоры с «Нафтогазом Украины» и Еврокомиссией.
19 декабря Владимир Путин назвал это решение политическим. Российский президент напомнил также, что Украина тоже имеет долг перед Россией в размере 3 млрд долларов, возникший в результате вложения части средств Фонда национального благосостояния в украинские ценные бумаги.
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Частью пакетного соглашения между сторонами может взаимозачет долгов сторон друг перед другом.
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