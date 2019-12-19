Украино-российские переговоры по газу продолжились в Минске

Источник материала: Ежедневник



фото: svitnov.com

Частью пакетного соглашения между сторонами может взаимозачет долгов сторон друг перед другом.

О возможности соглашения на таких условиях сообщает источник в российской делегации, которая ведет переговоры с «Нафтогазом Украины» и Еврокомиссией.



Согласно решению Стокгольмского арбитража, российская газовая компания должна выплатить украинской 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа (с учетом просрочки платежа - 3 млрд долларов).

19 декабря Владимир Путин назвал это решение политическим. Российский президент напомнил также, что Украина тоже имеет долг перед Россией в размере 3 млрд долларов, возникший в результате вложения части средств Фонда национального благосостояния в украинские ценные бумаги.



Источник, близкий к российскому правительству, пояснил РБК , что обсуждается вариант взаимозачета долга «Газпрома» по решению Стокгольма и обязательств Украины по еврооблигациям.