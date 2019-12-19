







Sputnik официальный представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз. Об этом рассказалофициальный представитель внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.





"Это одно из предложений. Учитывая неизбежность того, что нашим гражданам несколько месяцев придется платить по 80 евро после вступления в силу визового кодекса ЕС, мы предложили им рассмотреть возможность принятия отдельного решения политического, юридического или странового, которое позволило бы "заморозить" цену, действующую для наших граждан", - пояснил он.





Ответа на это предложение со стороны Евросоюза белорусский МИД пока не получил, но рассчитывает на разрешение ситуации.





Представитель МИД напомнил, что все процедуры, необходимые для подписания пакета соглашений с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии белорусская сторона завершила еще три месяца назад. Поэтому страна готова сделать это в самое ближайшее время.





"С 18 сентября у нас все процедуры завершены. Мы готовы сегодня, завтра и в любой другой день, включая выходные и праздничные, подписать соглашение. В январе готовы, начиная с 3 числа – с первого рабочего дня", - сказал Глаз.









Напомним, Евросоюз предложил Беларуси подписать соглашение по упрощению визового режима в январе 2020 года в Брюсселе, после вступления в силу которых визовый сбор для белорусов уменьшится до 35 евро.





Но даже если подписание пройдет в начале будущего года, белорусы все равно будут вынуждены какое-то время платить за "шенген" 80 евро, поскольку с 2 февраля вступит в силу Визовый кодекс ЕС, где это прописано, а соглашения с Беларусью еще не вступят в силу.



