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МИД Беларуси просит ЕС "заморозить" цену шенгена на уровне 60 евро
Источник материала: Партизан
МИД Беларуси предложил Европейскому союзу "заморозить" стоимость визы для белорусов на уровне 60 евро до того момента, пока в силу не вступит соглашение об упрощении визового режима
Об этом рассказал
"Это одно из предложений. Учитывая неизбежность того, что нашим гражданам несколько месяцев придется платить по 80 евро после вступления в силу визового кодекса ЕС, мы предложили им рассмотреть возможность принятия отдельного решения политического, юридического или странового, которое позволило бы "заморозить" цену, действующую для наших граждан", - пояснил он.
Ответа на это предложение со стороны Евросоюза белорусский МИД пока не получил, но рассчитывает на разрешение ситуации.
Представитель МИД напомнил, что все процедуры, необходимые для подписания пакета соглашений с Евросоюзом об упрощении визового режима и реадмиссии белорусская сторона завершила еще три месяца назад. Поэтому страна готова сделать это в самое ближайшее время.
"С 18 сентября у нас все процедуры завершены. Мы готовы сегодня, завтра и в любой другой день, включая выходные и праздничные, подписать соглашение. В январе готовы, начиная с 3 числа – с первого рабочего дня", - сказал Глаз.
Напомним, Евросоюз предложил Беларуси подписать соглашение по упрощению визового режима в январе 2020 года в Брюсселе, после вступления в силу которых визовый сбор для белорусов уменьшится до 35 евро.
Но даже если подписание пройдет в начале будущего года, белорусы все равно будут вынуждены какое-то время платить за "шенген" 80 евро, поскольку с 2 февраля вступит в силу Визовый кодекс ЕС, где это прописано, а соглашения с Беларусью еще не вступят в силу.
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МИД Беларуси предложил Европейскому союзу "заморозить" стоимость визы для белорусов на уровне 60 евро до того момента, пока в силу не вступит соглашение об...
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