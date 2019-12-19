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20.12.2019 — Разное | Газета Авангард
Источник материала: Газета Авангард
Читайте в № 51 за 21 декабря:
Чем опасен снюс?
Какое наказание грозит за самовольную вырубку елей и сосен?
Энергетики отмечают профессиональный праздник
Как собаку через таможню провезти?
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Читайте в № 51 за 21 декабря: Чем опасен снюс? Какое наказание грозит за самовольную вырубку елей и сосен? Энергетики отмечают профессиональный...
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