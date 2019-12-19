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Читайте в № 51 за 21 декабря

20.12.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Читайте в № 51 за 21 декабря

Читайте в № 51 за 21 декабря:

Чем опасен снюс?

Читайте в № 51 за 21 декабря

Какое наказание грозит за самовольную вырубку елей и сосен?

Читайте в № 51 за 21 декабря

Энергетики отмечают профессиональный праздник

Читайте в № 51 за 21 декабря

Как собаку через таможню провезти?

Читайте в № 51 за 21 декабря

 
 
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Читайте в № 51 за 21 декабря: Чем опасен снюс? Какое наказание грозит за самовольную вырубку елей и сосен? Энергетики отмечают профессиональный...
 
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