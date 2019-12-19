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В Орше пьяный мужчина угнал такси вместе с водителем

20.12.2019 15:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Житель Орши угнал такси — вместе с водителем, и под угрозой предмета, похожего на пистолет, заставил возить себя и своего приятеля по городу, сообщает милиция региона.

30-летний ранее судимый оршанец хорошо погулял в компании приятеля. Потом вспомнил, что ему уже надо быть дома: мужчина находится под надзором. Друзья пошли ловить такси, хотя денег у них не было.

Увидев такси, они попросили водителя довезти их до нужного дома. Однако он уже взял заказ раньше — и отказался взять с собой мужчин. Тогда один из них достал предмет, похожий на пистолет, и повторил свои требования. Таксист вынужденно взял попутчиков, и они отправились колесить по Орше.

По дороге водитель и его пассажиры заехали на заправку. Здесь угонщик стал просить у таксиста денег на выпивку. Потом такси намотало еще не один километр по городу, пока похититель не попросил подвести его с приятелем к дому сожителя своей матери. Здесь водителю удалось уехать, вскоре он обратился за помощью в милицию.

Угонщика задержали. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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30-летний ранее судимый оршанец хорошо погулял в компании приятеля. Потом вспомнил, что ему уже надо быть дома: мужчина находится под надзором. Друзья пошли ловить...
 
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