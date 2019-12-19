Ожидалось, что уходящая неделя прояснит будущее могилевского "Дняпра", — пишет Азаркевич. — Получилось по Шредингеру — и да, и нет. Напомним, судьба вылетевшей во второй дивизион команды повисла на волоске, поскольку оказалось, что спортивные проблемы по глубине ничуть не уступают финансовым. Иначе говоря, клуб в первый же сезон после объединения с "Лучом" оказался на грани банкротства. Долги, нажитые за год главным инвестором — бизнесменом Владимиром Тельпуком, — достигли примерно 600 тысяч долларов...





В итоге на горизонте появилось три варианта развития событий. Первый — инвестор находит финансирование, "Дняпро" гасит задолженности и спокойно борется за возвращение в элиту в сезоне-2020 в первой лиге. Второй — клуб возвращается под крыло местных властей. И уже город гасит долги, и "Дняпро" также играет там, где и положено — в Д2. Третий — и самый вероятный — могилевские власти не желают иметь ничего общего с историей переехавшего в их город "Луча", возвращают на орбиту "классический" "Днепр", но стартуют не с первой, а со второй лиги.





Учитывая все, что происходило с футбольным Могилевом в последнее десятилетие, третий вариант выглядит наиболее логичным. Даже несмотря на то, что 60-летний юбилей, к которому могилевчане ожидали подняться в таблице повыше, придется встретить в Д3.





По сведениям "ПБ", так оно и случится. "Днепр" заявится во вторую лигу, где будет играть своими воспитанниками. Большой плюс для Могилева — возобновляется летопись клуба. Простыми словами — будем считать, что "Днепр" просто пропустил один сезон. Есть и кандидатура на пост главного тренера команды. Это небезызвестный уроженец Могилева Артем Радьков. В минувшем сезоне он работал в столичном "Энергетике". В этом назначении также свои плюсы. Под руководством амбициозного тренера в миноре можно заново наладить правильные механизмы организации клуба. Стоит ли говорить, что путевку на этаж выше в таком случае им можно бронировать уже сейчас?





Остается вопрос: что в таком случае будет с "Дняпром"? Ответа пока нет. Или есть такой: как решит владелец Тельпук, так все и произойдет. Последнее слово именно за ним. Городские власти свой выбор сделали, не захотев браться за проект, обросший долгами. Вчера корреспонденту "ПБ" удалось связаться с Владимиром Николаевичем. И получить короткий комментарий: "Пока ничего сказать не могу. Решение еще не принял. Позвоните в январе".



