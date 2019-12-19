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Леонид Брич предложил "унифицировать в какой-то степени законодательство" Беларуси и России

20.12.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В парламенте видят за провоцированием незаконных акций против интеграции попытки расшатать ситуацию в Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Леонид Брич.

Леонид Брич предложил "унифицировать в какой-то степени законодательство" Беларуси и России

"Беларусь является островком спокойствия и стабильности. А вот те граждане, которые призывают людей выходить на площади, - за ними стоят какие-то силы, которые пытаются расшатать наше спокойствие. Нам это не надо. И мы, как депутаты, в первую очередь должны говорить об этом откровенно", - сказал Леонид Брич.

Парламентарий отметил, что Беларусь и дальше будет укреплять свою независимость, развивая национальные традиции, язык и культуру. "А вот в экономическом плане, наоборот, нужно унифицировать в какой-то степени наше законодательство для того, чтобы мы, пользуясь такой возможностью, как Союзное государство, Евразийский экономический союз, могли развивать свою экономику и бизнес", - добавил он.


Схожее мнение высказала заместитель председателя Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Лилия Ананич. Попытки собрать людей на несанкционированные акции она назвала политической кампанией оппозиционных сил, которые пытаются исказить повестку интеграционных переговоров, делают вбросы о якобы существующей угрозе потери суверенитета. "Речь идет об экономической интеграции и это серьезный глубокий процесс. Все белорусы выступают за суверенитет и независимость страны. Это общая государственная политика, о чем неоднократно говорил и Президент", - резюмировала парламентарий.

Брич Леонид Григорьевич БРЕСТСКИЙ — ЗАПАДНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 

Избран депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва по Брестскому – Западному избирательному округу № 1.

Брич Леонид Григорьевич, 12.12.1958 года рождения, генеральный директор открытого акционерного общества «Берестейский пекарь», проживающий в г. Бресте, член Белорусской патриотической партии.

 
Теги: Брест
 
 
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