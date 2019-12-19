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Леонид Брич предложил "унифицировать в какой-то степени законодательство" Беларуси и России
20.12.2019 13:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В парламенте видят за провоцированием незаконных акций против интеграции попытки расшатать ситуацию в Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Леонид Брич.
"Беларусь является островком спокойствия и стабильности. А вот те граждане, которые призывают людей выходить на площади, - за ними стоят какие-то силы, которые пытаются расшатать наше спокойствие. Нам это не надо. И мы, как депутаты, в первую очередь должны говорить об этом откровенно", - сказал Леонид Брич.
Парламентарий отметил, что Беларусь и дальше будет укреплять свою независимость, развивая национальные традиции, язык и культуру. "А вот в экономическом плане, наоборот, нужно унифицировать в какой-то степени наше законодательство для того, чтобы мы, пользуясь такой возможностью, как Союзное государство, Евразийский экономический союз, могли развивать свою экономику и бизнес", - добавил он.
Брич Леонид Григорьевич БРЕСТСКИЙ — ЗАПАДНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
Избран депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва по Брестскому – Западному избирательному округу № 1.
Брич Леонид Григорьевич, 12.12.1958 года рождения, генеральный директор открытого акционерного общества «Берестейский пекарь», проживающий в г. Бресте, член Белорусской патриотической партии.
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В парламенте видят за провоцированием незаконных акций против интеграции попытки расшатать ситуацию в Беларуси. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал...
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