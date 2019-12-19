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К удаче и благосостоянию: в Минске мандарины раздают бесплатно

20.12.2019 13:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Большие корзины с мандаринами появились в отделениях Банка Дабрабыт.



Таким необычным способом банк решил напомнить о предстоящей годовщине ребрендинга: современное название, как и мандарины, отсылает к благосостоянию и благополучию.

Корзины с мандаринами можно найти в центре Минска (в отделении напротив гостиницы «Беларусь»), на Каменной Горке и в Уручье. Фрукты предлагают всем желающим, причем для этого необязательно обслуживаться в банке. Разве что просят не выбрасывать кожуру на пол. 

«Идея проста: мандарины символизируют богатство и успех, а «дабрабыт» переводится с белорусского языка как благосостояние и благополучие – как раз это мы и желаем всем белорусам. Многие думают, что банки ничего не делают бесплатно. Попробуем их переубедить: каждый может зайти к нам за бесплатными мандаринами. Мы надеемся, что это к удаче и хорошему вкусу», – поясняют в Банке Дабрабыт.

Мандарины можно взять в рабочее время, пока работает отделение. Всего в Банке Дабрабыт закупили около тонны фруктов. Но если быстро закончатся – закупят еще несколько партий.


«В европейских городах принято угощать и удивлять людей. Нам кажется, что этого не хватает в Минске. Так что мандарины – это только начало. Городская среда становится более комфортной и уютной для людей, банковские отделения – не исключение», – отмечают в банке.
 
Теги: Минск
 
 
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Большие корзины с мандаринами появились в отделениях Банка Дабрабыт.
 
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